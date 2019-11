110 000$ pour La Dauphine

Mardi dernier au Palais Montcalm, Pleins feux sur Québec a assisté à L’Open House de La Dauphine, qui a récolté 110 000$ pour donner des ailes aux jeunes de la rue. Le spectacle-bénéfice animé par Guylaine Tremblay, sous la coprésidence d’honneur de Régis Labeaume, maire de Québec et Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers, a réuni une cinquantaine d’artistes dont 2frères, Marie-Denise Pelletier, Jean Ravel, Geneviève Jodoin et Rick Pagano de La Voix, un ensemble vocal de 40 choristes et un quatuor a capella.

Les bénéfices réalisés lors de ce spectacle mis en scène par Richard Aubé, serviront au développement et au maintien de la gratuité des services offerts à plus de 200 jeunes de la rue, âgés de 12 à 29 ans, accueillis inconditionnellement chaque semaine par La Dauphine.

À voir demain à l’émission, des extraits du spectacle et les touchantes entrevues de Marie-Christine Leblanc avec Guylaine Tremblay, Marie-Denise Pelletier, Geneviève Jodoin et Rachel M. Wisniewski, une artiste fréquentant La Dauphine.