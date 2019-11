2019 Revue et Corrigée à Québec

La rétrospective humoristique 2019 Revue et Corrigée sera présentée pour la première fois à Québec, au Capitole, du 8 au 12 janvier 2020, pour six représentations.Célébrant son 15e anniversaire, ce rendez-vous annuel mariant sketches, chansons et imitations sous la direction de Denise Filiatrault, mettra en vedette Suzanne Champagne, François Parenteau, Julie Ringuette, Marc St-Martin et Martin Vachon. Cet événement produit par le Théâtre du Rideau Vert et mis en scène par Nathalie Lecompte a attiré plus de 150 000 spectateurs depuis ses débuts et passe dans le tordeur les événements et les personnalités qui ont marqué l’année qui s’achève.

Photo courtoisie

Pour acheter vos billets : lecapitole.com