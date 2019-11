40 ans de la FMO

Alors que la Fondation des maladies de l’œil (FMO) soulignait ses 40 ans en grande pompe, mardi dernier, au Capitole de Québec, elle a réalisé deux bons coups! D’abord, la soirée qui s’est tenue sous la présidence d’honneur de José Adam, président de Maison Adam, a recueilli la somme de 120 000$. Il s’agit du deuxième plus haut sommet atteint par ce gala-spectacle qui en était à sa 23e édition. De plus, la FMO, grâce aux dons du public, a remis le montant record de 180 000$ en bourses et en subventions aux étudiants, chercheurs et à leurs précieuses recherches.

Depuis sa mise en œuvre par le réputé et regretté Dr Alain P. Rousseau, ophtalmologiste, chirurgien et chercheur, la seule fondation caritative au Québec dédiée à la santé de la vision, a généré plus de 40 millions de dollars dans le milieu de la recherche ophtalmologique.