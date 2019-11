50 000$ en bourses

La Ville de Lévis a remis récemment 50 000 $ à 64 athlètes lévisiens qui se sont démarqués dans leur discipline sportive dont le niveau d’identification est reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES). La remise des Bourses aux athlètes ambassadeurs, qui s’est déroulée à L’Anglicane de Lévis, a récompensé 11 athlètes dans la catégorie Espoir, 15 dans la catégorie Relève, 29 dans la catégorie Élite et neuf dans la catégorie Excellence, provenant de 30 disciplines sportives différentes.

Deutscher Weihnachtsmarkt

Mine de rien, le temps des Fêtes est à nos portes, tout comme le 12e Marché de Noël allemand de Québec. Cet événement gratuit prend place tout près de l’hôtel de ville de Québec depuis plusieurs années déjà. Avec une programmation adaptée aux familles et aux adultes, l’événement est un incontournable pour tous ceux qui souhaitent vivre la magie de Noël à Québec. L’événement, qui regroupe plus de 90 kiosques dans une ambiance de la plus pure tradition des marchés de Noël allemands, sera ouvert à tous, du jeudi au dimanche, à compter d’aujourd’hui jusqu’au 23 décembre.

75 ans

Reine Bouchard, de Saint-Raymond de Portneuf, célèbre aujourd’hui son 75e anniversaire de naissance. Mme Bouchard a 3 filles (Linda, Jocelyne et Sylvie) qui lui ont donné 9 petits-enfants et autant d’arrière-petits-enfants. Bonne fête et soyez « reine » de cette journée !

25 ans d’arts martiaux

L’Institut Arts Martiaux Chinois Yves Laprise de Québec (rue Marie-de-l’Incarnation) a fêté récemment son 25e anniversaire d’existence. Il suit les traces de Denis Shink qui a son école depuis plus de 35 ans à Lévis. L’école fait partie d’une descendance (arbre généalogique) de Yip Man, dont ce dernier a enseigné à un certain Bruce Lee. Sur la photo, l’école Yves Laprise.

L’enfant sage de l’art rebelle

Depuis 40 ans, l’artiste peintre de Québec Jean Gaudreau ne cesse de créer des œuvres qui suscitent un grand intérêt par leur originalité et par les multiples matériaux utilisés. Cet anniversaire a été souligné par deux auteurs qui retracent son parcours à travers un magnifique livre regroupant plus de 400 de ses œuvres. L’ouvrage Jean Gaudreau, l’enfant sage de l’art rebelle, disponible en librairie, a fait l’objet d’un lancement officiel le 12 novembre dernier au Diamant de Québec, sous la présidence d’honneur du maire de Québec, Régis Labeaume. Sur la photo, de gauche à droite : l’éditeur Sylvain Harvey ; Rock Perreault de la Galerie Perreault ; sa conjointe Lise ; l’artiste peintre Jean Gaudreau et Régis Labeaume, maire de Québec.

Anniversaires

Nicolas Huot (photo), directeur de l’Académie de golf du Royal Québec de Boischatel et membre CPGA, 51 ans... Jean-Michel Anctil, humoriste, acteur et comédien, 53 ans... Pierre Vercheval, analyste football à RDS, 55 ans... Fred Pellerin, conteur, scénariste et auteur québécois, 43 ans... David Pelletier, champion olympique de patinage artistique, 45 ans... Boris Becker, ex-champion de tennis, 52 ans.

Disparus

Le 22 novembre 2018. Gilbert Tourville (photo), 61 ans, président de Trinity Hammocks, ex-restaurateur (Charbon steak house, L’Aviatic, Le Pavillon, Boudoir lounge, Café Loft)... 2017. Jean Lamarre, 63 ans, président du CA de Télé-Québec et acteur de premier plan dans l’émergence du Québec inc... 2016. Claude Maurice, 84 ans, cofondateur des Résidences Caecitas et de la Fondation Caecitas... 2011. Danielle Mitterrand, 87 ans, veuve de l’ancien président français François Mitterrand.