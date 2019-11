AIM, Glassine et White Birch: menace d’expropriation levée dans le secteur Est

La Ville de Québec a revu ses plans et n’envisage plus d’expropriations dans le secteur du littoral est à Beauport-Maizerets-d’Estimauville, retirant ainsi la menace qui planait sur la White Birch, Glassine et AIM.

En février, lors de la première présentation du projet, le maire de Québec avait évoqué l’expropriation des compagnies AIM et Glassine dans l’optique de réaliser l’aménagement d’une vaste zone d’innovation dans le secteur est de la ville. Certains terrains de la White Birch étaient également dans la mire. Les entreprises avaient appris par les médias qu’elles étaient visées par un tel projet.

Lors d’une présentation vendredi du service du Développement économique et des grands projets, le directeur Charles Marceau a souligné que les expropriations ne seront finalement pas nécessaires pour le moment. «Le terrain de jeu de la phase un et de la phase deux est suffisant pour qu’on ait en masse de place pour débuter le projet. Les entreprises qui sont en place, on leur a demandé d’optimiser l’utilisation qu’ils font de leur activité. Il peut se libérer du terrain là aussi. (...) Ce n’est pas dans la stratégie actuelle d’envisager des expropriations, ni à court ni à moyen terme.»

Vendredi, M. Marceau a admis qu’«on aurait dû les rencontrer avant pour leur dire qu’on développait une vision, mais les choses se sont faites très rapidement». Ainsi, les entreprises seront appelées à s’intégrer au projet. Elles pourraient même bénéficier des recherches et développements qui s’effectueront dans ce haut lieu de l’innovation, a-t-il illustré. AIM, recycleur, pourrait par exemple s’associer à un projet de recherche pour trouver des solutions pour le recyclage des moteurs électriques.

Même chose pour White Birch qui s’attend, avec les nouvelles exigences du ministère de l’Environnement, à devoir mettre en place des mesures supplémentaires pour garder aux normes ses immenses bassins de rétention. «Ces entreprises-là, on veut qu’elles participent au projet.»

Dans la première phase de la zone innovation, six terrains appartenant à la Ville de Québec sont visés. Ils ont été achetés et seront décontaminés. Le total de l’investissement est de 52 millions $, dont 50 millions $ proviennent du provincial. La préparation des terrains sera complétée en 2021. À terme, quand ils seront aménagés, on prévoit que 350 millions $ d’investissements pourront voir le jour sur ces terrains. Les entreprises et centres de recherche qui s’y établiront s’articuleront autour de trois créneaux : la santé durable, le transport intelligent et les technologies propres.

Une phase deux est dans les cartons. Six autres terrains qui appartiennent à la Ville ou pour lesquels des discussions d’achat sont en cours sont visés, dont l’ancien site SICO, le dépôt à neige Henri-Bourassa, le terrain des anciennes citernes de la White Birch et l’ancien garage de Transport Giguère.