Averses de neige et pluie verglaçante sur plusieurs secteurs

MONTRÉAL – Une dépression va affecter le Québec et apporter d’importantes quantités de neige sur plusieurs secteurs tandis que la pluie verglaçante tombée au cours de la nuit risque de rendre les déplacements difficiles à l’heure de pointe, vendredi matin.

Un total de 15 à 25 centimètres de neige est prévu jusqu’en fin de journée vendredi sur plusieurs régions comme l’Abitibi, Chibougamau, La Tuque, le Lac-Saint-Jean, Matagami, Miganie, ou encore Sept-Îles.

De la pluie verglaçante tombée dans la nuit de jeudi à vendredi sur les secteurs au sud du fleuve va compliquer les déplacements en matinée. Environnement Canada a émis des avertissements de pluie verglaçante pour Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, la Beauce, Drummondville et Lachute où des accumulations de verglas seront de l'ordre de 2 à 5 millimètres.

«Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés. Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes», a indiqué l’organisme fédéral.

À Montréal, la journée de vendredi commencera sous la pluie avant de laisser la place à quelques averses de neige en après-midi avec des vents du sud-ouest qui souffleront à 30 km/h avec rafales à 50 puis à 70. Côté températures, il fera entre – 1 ° C et 7 ° C .

À Québec, un risque de pluie verglaçante est prévu tôt le matin. La journée sera ensuite pluvieuse sauf sur le secteur nord où une accumulation de 10 cm de neige est attendue. Le mercure atteindra jusqu’à 6 ° C en après-midi.

Samedi, ce sera le retour du beau temps avec des températures clémentes et légèrement en dessous des normales de saison.

La journée sera ensoleillée à Montréal et à Québec où il fera respectivement 0 ° C et – 4 ° C .

La journée de dimanche reste encore incertaine en raison de l’arrivée d’un système dépressionnaire qui pourrait de nouveau apporter des averses de neige sur de nombreuses régions.