«Bonjour voisin»: Tom Hanks conquiert les cœurs

Dans le film sur Fred Rogers – créateur et animateur d’une émission pour enfants –, Tom Hanks capture parfaitement la bonté, l’écoute et la compassion de cet homme pas comme les autres.

Réalisé par Marielle Heller (le surprenant «Pourras-tu me pardonner un jour?» avec Melissa McCarthy) d’après un scénario de Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster basé sur un article du journaliste Tom Junod et écrit pour «Esquire», «Bonjour voisin» a moins la prétention d’être un film biographique que de montrer l’essence de Fred Rogers (Tom Hanks).

On pourrait lui trouver une ressemblance avec Forrest Gump ou avec Walt Disney, mais ce serait amoindrir la portée de cet animateur qui a durablement influencé des générations entières de petits Américains entre 1968 et 2001. Le film s’ouvre comme un épisode de «Mr. Rogers’ Neighborhood» avec sa musique et son modèle réduit du quartier. Rogers arrive, enlève sa veste, enfile son cardigan rouge, met ses chaussures d’intérieur et se lance.

Il nous présente l’un de ses amis, un certain Lloyd Vogel (Matthew Rhys), journaliste cynique, marié à Andrea (Susan Kelechi Watson de «This Is Us») et nouveau papa. L’homme travaille pour «Esquire» et traîne une réputation de reporter féroce, du genre à écorner régulièrement les personnes qu’il interviewe. Côté personnel, il est brouillé avec son père (Chris Cooper) depuis des années, ce qui explique qu’il l’assomme d’un coup de poing au mariage de sa sœur.

En allant réaliser une entrevue de Rogers pour le magazine, Vogel devient son ami. Profitant des leçons de celui que plusieurs considèrent comme étant parfait, le journaliste changera de regard sur la vie en général et son père en particulier.

Le scénario de «Bonjour voisin» est loin d’être parfait. Fred Rogers (dont les zones d’ombre ne sont jamais explorées, même si elles sont mentionnées) donne parfois l’impression de n’être qu’un prétexte pour livrer ce qu’on est tenté d’appeler une «histoire de Noël», larmoyante à souhait. On aimerait en savoir plus sur l’animateur, merveilleusement incarné par Tom Hanks qui parvient, par on ne sait quel miracle, à nous faire oublier le «vrai» Fred Rogers dont il reproduit les gestes, les mimiques, la voix et le regard avec une justesse confondante.

Mais le vrai message du film est ailleurs, en filigrane. Cette attention portée à autrui, ce soin constant, ce souci d’écoute, cet émerveillement de la découverte des autres, ce positivisme, même en face des pires adversités, sont des vertus que possédait Fred Rogers et qu’il nous faut cultiver.

«Bonjour voisin» réchauffe car il rappelle, en ces temps plus que troublés, les valeurs essentielles de l’existence, celles du partage et de l’amour. Et ça, c’est un bien joli cadeau de Noël.