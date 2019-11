Championnat CME Group: Brooke M. Henderson à trois coups de la tête

En vertu d’une bonne performance de 67 (-5), la Canadienne Brooke M. Henderson se retrouve en bonne position après la deuxième ronde du championnat CME Group présenté en Floride, vendredi.

L’Ontarienne de 22 ans a désormais un cumulatif de 135 (-9), elle qui a frappé trois coups de plus que la meneuse, la Sud-Coréenne Sei Young Kim. La représentante de l’unifolié est d’ailleurs à égalité au troisième rang avec l’Américaine Nelly Korda, tandis que l’Allemande Caroline Masson détient le deuxième échelon.

Lors de sa ronde du jour, Henderson avait pourtant mal amorcé sa journée avec un double boguey au premier fanion. Elle s’est reprise avec brio réalisant sept oiselets par la suite.

L’autre Canadienne en lice, Alena Sharp, a remis une carte de 71 (-1) pour une deuxième journée consécutive. Elle partage le 29e rang avec quatre autres golfeuses.

Dur réveil pour Nick Taylor

Dans la PGA, le Canadien Nick Taylor n’a pas été en mesure de répéter sa performance de la veille et a subi le couperet au tournoi RSM Classic, un événement tenu sur l'île de Sea Island, dans l'État de la Georgie.

Jeudi, il avait remis une carte de 67 (-5), ce qui lui conférait le cinquième rang à égalité avec une kyrielle d’adversaires. Les choses se sont gâtées pour lui vendredi, alors qu’il a frappé 72 (+2). Cette contre-performance le prive des rondes du week-end.

Pour leur part, les Canadiens David Hearn, Mackenzie Hughes et Adam Hadwin ont survécu au couperet. Ils ont respectivement remis des cartes de 69 (-3), 70 (-2) et 67 (-3). Les trois Canadiens sont cependant bien loin de la tête et du meneur, l’Américain Tyler Duncan. Ce dernier a connu une excellente performance de 61 (-9), ce qui lui a permis d’obtenir un cumulatif de 128 (-14). Il détient ainsi une avance de deux coups sur le Colombien Sebastian Munoz et l’Australien Rhein Gibson.