Cinq marchés de Noël invitants

On s’y rend pour s’imprégner de la magie des Fêtes, déguster des produits locaux ou encore prendre l’air. Les marchés de Noël, qui ne cessent de gagner en popularité, et leurs nombreux artisans reprennent du service ces jours-ci à Québec et dans ses environs. Gageons que le public sera nombreux à en profiter ce week-end, alors que plusieurs d’entre eux ont déjà commencé leurs activités.

Le Grand Marché de Noël

Photo Jean-François Desgagnés

C’est l’année des premières au Grand Marché de Québec, sur le site d’ExpoCité. Ouvert depuis la mi-juin, la destination gourmande déploie sa première programmation spéciale de Noël. On promet des ateliers culinaires, des produits inédits et un cadre rappelant les « fêtes d’antan ». Plusieurs producteurs, transformateurs et artisans se déplacent spécifiquement pour cette occasion. Il est à noter que cette fin de semaine, les enfants pourront partager directement leurs souhaits avec le « vrai » père Noël.

Où : Grand Marché de Québec (250-M, boulevard Wilfrid-Hamel)

Quand : du 21 novembre au 31 décembre

Marché de Noël allemand de Québec

Photo Stevens Leblanc

Le marché de Noël allemand de Québec a séduit des dizaines de milliers de personnes, résidents et touristes, depuis sa première édition il y a douze ans. Incontournable du temps des Fêtes et plus grand marché du genre dans la Vieille Capitale, il présente plus de 90 exposants d’ici et d’ailleurs dans de fameux petits pavillons en bois. On promet aux visiteurs des spectacles, des idées de cadeaux, des dégustations et une ambiance rappelant les populaires marchés de l’Allemagne, où il puise son inspiration. L’an dernier, plus de 150 000 curieux l’ont visité.

Où : Jardins et place de l’hôtel de ville de Québec

Quand : Du jeudi au dimanche, du 22 novembre au 23 décembre

Marché du Noël d’antan de Cap-Santé

Dans Portneuf, la municipalité de Cap-Santé se targue d’accueillir « le plus ancien et le plus beau » des marchés de Noël de la région. Le temps d’une fin de semaine, des dizaines de bénévoles et 70 artisans se chargeront d’émerveiller petits et grands, au pied de l’église du village. La programmation comprend des concerts de musiques traditionnelles, une exposition mettant en valeur une cinquantaine de crèches provenant d’une vingtaine de pays, et une place spécialement aménagée pour les enfants.

Où : Place de l’église de Cap-Santé

Quand : du 29 novembre au 1er décembre

Vivez Noël dans La Jacques-Cartier

Les municipalités de La Jacques-Cartier se sont concertées pour être certaines que l’on pourrait « vivre » Noël toutes les fins de semaine dans la MRC. Tour à tour, elles tiennent des marchés et diverses activités en lien avec les Fêtes. Samedi et dimanche, par exemple, le salon Expo-Cadeaux a lieu au centre Anne-Hébert de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Vous y trouverez plus de 60 exposants de la MRC, des œuvres exclusives et un volet agroalimentaire.

Où : Plusieurs municipalités de La Jacques-Cartier

Quand : du 16 novembre au 15 décembre, la fin de semaine

Marché de Noël de l’île d’Orléans

Photo Jean-François Desgagnés

Tout près de Québec, le marché de Noël de l’île d’Orléans ouvre ses portes pour une 14e année consécutive, mais sous une nouvelle appellation. Quatorze artisans « triés sur le volet », dont la moitié proviennent de l’île, proposeront articles de bois, savons naturels, bijoux, cartes de souhaits, gourmandises et autres créations. « Ça vaut le détour, nous avons vraiment des choses de qualité », atteste Francine Giasson, membre du comité organisateur, tout en vantant le lieu où le tout se déroule, l’Espace Félix-Leclerc.

Où : Espace Félix-Leclerc (1214, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans)

Quand : Samedi (10 h à 18 h) et dimanche (10 h à 17 h)