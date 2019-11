Coupable d’avoir gardé la dépouille de sa mère deux mois

Un Montréalais démuni qui a gardé chez lui pendant des semaines la dépouille de sa mère décédée s’en est sorti vendredi avec des travaux communautaires afin de lui donner une chance de créer des liens sociaux et ainsi sortir de sa misère.

« C’est une triste histoire familiale, monsieur voulait rester proche de sa mère », a expliqué l’avocat de la défense Guillaume Tremblay, vendredi, au palais de justice de Montréal.

Marko Juric, 47 ans, a plaidé coupable vendredi d’outrage au cadavre de sa mère, à la suite du décès de cette dernière en février 2018. Depuis la mort de son père quelques années plus tôt, il s’occupait d’elle, seul, dans un appartement du quartier Côte-des-Neiges.

Un homme isolé

Discret, Juric n’avait pas vraiment d’interaction avec ses voisins. Isolé, il n’avait pas vraiment d’amis non plus. C’est pourquoi il s’est retrouvé sans ressources quand sa mère est décédée de cause naturelle.

Il a gardé le corps couché sur le lit pendant environ deux mois sans avertir personne. Mais son secret a été éventé en avril 2018, quand le propriétaire du logement a voulu faire des réparations sur une conduite d’eau.

« M. Juric a demandé au propriétaire de revenir 15 minutes plus tard, a expliqué Me Tremblay. Le propriétaire a ensuite entendu du chahut à travers la porte, puis il a pu entrer. »

C’est à ce moment que le propriétaire a découvert la dépouille de la femme, que Juric avait cachée dans un garde-robe sous une pile de vêtements.

« La police a été appelée, a expliqué la défense. Une autopsie a été réalisée et rien n’indique que M. Juric est responsable du décès de sa mère. L’infraction qu’il a commise, l’outrage au cadavre, est d’avoir déplacé le corps. »

Un cas unique

Ce cas, qualifié « d’unique », vendredi, a donné bien des maux de tête aux avocats. Car si l’outrage à un cadavre est sévèrement puni par la loi, Juric n’a pas le profil d’un criminel. Les rapports d’experts indiquent que le risque de récidive est pratiquement nul, et que les chances qu’il commette un crime dans le futur sont « très basses ».

C’est pourquoi, au terme d’une séance de facilitation, les avocats ont suggéré à la juge une probation de deux ans, et de 125 heures de travaux communautaires. Cela permettra à Juric d’être puni pour son crime, mais il pourrait également en tirer profit en rencontrant des gens.

« Monsieur a arrêté l’école tôt, il ne travaille pas, il n’a pas un grand cercle social. Ça va l’aider à avancer dans la vie », a assuré son avocat, soulignant l’importance dans cette affaire de miser sur la réhabilitation.

La juge a donné son aval, confirmant ainsi la sentence de Juric.

« Vous allez mieux maintenant, je vous invite à poursuivre vos efforts », a conclu la magistrate.