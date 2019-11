David Pastrnak : une saison historique?

S’il continue à remplir les filets adverses à ce rythme, l’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak pourrait connaitre une saison de 75 buts, ce qui le placerait parmi le top 10 des meilleures saisons réalisées par un joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) à ce chapitre.

En plus de s’être avéré le but gagnant, le filet inscrit par le Tchèque jeudi contre les Sabres de Buffalo était son 20e de la saison, à son 22e match. Il est devenu le premier joueur cette année à atteindre ce plateau. L’attaquant ne prend pas tout le crédit, rappelant l’importance de ses deux compagnons de trio, Patrice Bergeron et Brad Marchand.

«Nous avons une bonne chimie, a mentionné Pastrnak au média américain New England Sports Network après la partie de jeudi soir. On joue sur le même trio depuis longtemps et on développe des habitudes et on essaie de devenir meilleur chaque jour.»

Le record pour le plus grand nombre de buts en une saison par un joueur a été établi par Wayne Gretzky, lui qui en avait inscrit 92 en 1981-1982. S’il en marque réellement 75 cette année, Pastrnak occuperait le huitième rang.

L’athlète de 23 ans pourrait aussi devenir le plus buteur le plus prolifique à remporter le trophée Maurice Richard depuis son introduction dans la LNH lors de la saison 1998-1999. Alexander Ovechkin en avait récolté 65 lors de la saison 2007-2008. Le seul autre joueur à avoir franchi le cap des 60 buts pour remporter cet honneur était Steven Stamkos en 2011-2012 (60).