Deux chercheurs de métaux condamnés pour avoir dissimulé un trésor viking

Londres | Deux chercheurs de métaux ont été condamnés vendredi par un tribunal britannique à huit et dix ans de prison pour vol, après avoir caché un «inestimable» trésor viking.

AFP

Layton Davies, 51 ans, et George Powell, 38 ans, se sont vus reprocher de ne pas avoir déclaré leur précieuse découverte, comme l’exige la loi, lorsqu’ils ont déterré en juin 2015 un trésor vieux de 1100 ans. Ils ont été condamnés respectivement à 8 ans et demi et 10 ans de prison.

Le tribunal de Worcester (à la frontière entre l’Angleterre et le pays de Galles) a estimé qu’ils avaient «trompé non seulement le propriétaire» de la parcelle, mais aussi «le public» en le privant par ce vol «d’un trésor qui appartient à la Nation».

Les objets, pour la plupart anglo-saxons, mais typiques d’une tombe viking, avaient été trouvés dans des terres agricoles du Hereforshire (ouest du Royaume-Uni).

Parmi les éléments les plus précieux, on trouve un anneau en or du IXe siècle, un lingot d’argent, un pendentif en cristal du Ve siècle et plus de 300 pièces, dont certaines datent du règne d’Alfred le Grand.

Cinq pièces pourraient valoir jusqu’à 50 000 livres chacune (85 000 dollars): il s’agit de pièces de deux centimes extrêmement rares, appelées «penny aux Deux empereurs», car y figurent le roi Alfred le Grand et Ceolwulf II, un monarque moins connu.

Le tribunal a déploré que seules 31 pièces ont été retrouvées, alors que des photos prises au moment de la découverte, dénichées par la police sur le téléphone des suspects, montraient un butin bien plus conséquent.

L’ensemble des objets récupérés à ce jour, pour l’instant conservés au British museum, est évalué à 581 000 livres (près d’un million de dollars). Le reste, «probablement caché dans un ou plusieurs endroits», selon le procureur, devrait valoir «plusieurs millions».

«C’est une découverte inhabituelle et majeure, au vu de ce que ces objets peuvent nous apprendre sur la période», a déclaré Gareth Williams, conservateur des monnaies médiévales et des collections vikings du British Museum.

Il explique par exemple que la trouvaille des «penny aux Deux empereurs» permet d’en apprendre plus sur le processus d’unification du Royaume-Uni, les pièces suggérant une alliance jusqu’ici méconnue entre les deux rois.

«De telles trouvailles appartiennent à notre héritage national», a-t-il déclaré, ajoutant que le Royaume-Uni disposait d’un des «systèmes les plus généreux au monde» pour rétribuer les chasseurs de trésors lorsqu’ils «respectaient la loi».

Deux autres hommes ont aussi été reconnus complices d’avoir aidé à dissimuler le trésor. L’un a été condamné à cinq ans de prison, l’autre, malade, devrait connaître plus tard sa sentence.