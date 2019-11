Fouillis autour du plan de redistribution pour les investisseurs du PlexCoin

Au terme de plusieurs mois d’enquête, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et son administrateur provisoire ont été capables de récupérer 7 M$ des quelque 11 M$ investis dans cette cryptomonnaie.

Ceux-ci ont pour la plupart investi moins de 250 $, mais quatre d’entre eux avaient misé plus de 100 000 $.

Les procédures qui durent depuis déjà un an et demi ont coûté plusieurs centaines de milliers de dollars en honoraires à l’AMF et à l’administrateur provisoire, de sorte que la somme nette à redistribuer est maintenant de 5,9 M$.