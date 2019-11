Jonathan Drouin à l’entraînement... avec son plâtre

L’attaquant du Canadien de Montréal Jonathan Drouin a fait une apparition-surprise vendredi matin, à Brossard.

Le Québécois a assisté à l’entraînement du jour sur le banc de l’équipe montréalaise. Il arborait un plâtre au bras gauche, résultat de son opération au poignet subie plus tôt cette semaine.

Drouin sera absent pour un minimum de huit semaines. Il s’est blessé lors de la troisième période de l’affrontement contre les Capitals de Washington, vendredi dernier.

Cette saison, le numéro 92 a amassé sept buts et huit mentions d’aide pour 15 points en 19 matchs. Il a également écopé de six minutes de pénalité et maintenu un différentiel de +4.

Acquis du Lightning de Tampa Bay en juin 2017, Drouin a récolté 114 points, dont 38 buts, depuis qu’il porte l’uniforme du CH, et ce, en 177 rencontres.

Voici la formation des Canadiens à l’entraînement :

Attaquants

Tatar-Danault-Gallagher

Domi-Suzuki-Lehkonen

Hudon-Kotkaniemi-Armia

Cousins-Thompson-Weal

Défenseurs

Chiarot-Weber

Mete-Petry

Reilly-Fleury