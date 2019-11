Jouez chez les Ursulines

Le Musée du Pôle culturel du Monastère des Ursulines présente l’exposition familiale C’est en jouant que l’on devient grand, une exposition qui se joue et qui invite petits et grands à devenir des visit’acteurs. Celle-ci regroupe 150 pièces de l’étonnante collection de jeux et de jouets des Ursulines, dont certains datent du 18e siècle, qui ont participé aux apprentissages et au développement de plusieurs enfants en les aidant à devenir grands.

Au cœur de cette exposition, des «meubles-jouets» offrent la possibilité aux tout-petits d’entrer dans l’univers du jeu en ouvrant des portes, actionnant des mécanismes, tournant des clés, touchant des textures, déployant des structures, parcourant des mini-tunnels et plus encore!

Ne manquez pas l’émission Pleins feux sur Québec, demain, pour en savoir davantage. Pour planifier votre visite : polecultureldesursulines.ca