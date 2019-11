La guignolée des médias s’amène

La guignolée des médias sollicitera la générosité de la population, du 25 novembre au 24 décembre, afin d’amasser de l’argent et des denrées qui aideront des milliers de Québécois à l’aube de la période des Fêtes. Le jeudi 5 décembre, des représentants des médias recueilleront des dons aux coins des rues, lors de la traditionnelle collecte extérieure. La guignolée des médias avait amassé 3 M$ au Québec en 2018 et 300 000 personnes ont été aidées dans la dernière année. Voyez l’entrevue de Marie-Christine Leblanc avec Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec, Alexandre Zacharie et David Cardinal de Zachlavas Délice, demain, à l’émission.

Pour informations : lagrandeguignoleedesmedias.com