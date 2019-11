L’accord avec le Canada et le Mexique ne va pas être approuvé, estime Trump

Washington | Donald Trump a indiqué vendredi qu’il ne croyait pas que les démocrates du Congrès approuveraient le nouvel accord de libre-échange nord-américain signé l’an dernier avec le Canada et le Mexique et qui attend toujours le feu vert du Congrès américain.

Nancy Pelosi, la leader de l’opposition démocrate «ne fera pas l’AEUMC», acronyme pour Accord États-Unis Mexique Canada, a déclaré le président américain sur Fox News.

Il a accusé Mme Pelosi d’être sous la coupe de Richard Trumka, le président de l’AFL-CIO, la plus grande fédération américaine de syndicats.

L’AEUMC est une refonte de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) vieux de 25 ans.

L’application de ce nouvel accord modernisé est en attente du feu vert aux États-Unis. Le Mexique a déjà ratifié le traité. Et l’approbation est en cours au Canada.

Pour l’administration américaine, la ratification de ce texte presse alors que se profile une année d’élection présidentielle et que M. Trump brigue un second mandat.

Nancy Pelosi négocie actuellement avec l’administration Trump les modifications du texte portant sur le droit du travail, avec l’objectif de renforcer la surveillance de la législation mexicaine du travail.

La semaine dernière, la présidente démocrate de la Chambre des représentants avait pourtant estimé que le nouvel accord pourrait être adopté d’ici la fin de 2019.

Il y a un an, les États-Unis, le Mexique et le Canada avaient signé une mise à jour de l’ALÉNA entré lui en vigueur en 1994. Le texte modifie les règles relatives au commerce automobile et numérique, à la législation mexicaine du travail, à la propriété intellectuelle et aux systèmes de règlement des différends destinés aux investisseurs.