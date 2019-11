L’endettement atteint des proportions inquiétantes au pays

TORONTO – Presque un Canadien sur deux reconnaît que ses dépenses augmentent plus vite que ses revenus.

C’est en tout cas le constat d’une étude commandée par la Banque Manuvie et menée par la firme Ipsos. En effet, 45 % des répondants ont confessé que leur ratio dépenses/revenus suivait une tendance négative. Il s’agit d’une importante augmentation depuis le printemps dernier, alors que seulement un Canadien sur trois disait être dans cette situation.

En fait, seulement 12 % des sondés remarquent la tendance inverse, soit des revenus qui augmentent plus rapidement que leurs dépenses.

«Nous observons une tendance lourde quant au bien-être financier, et elle touche les Canadiens de tous les groupes démographiques», a commenté par communiqué Mario Cloutier, chef de la distribution de la Banque Manuvie pour le Québec.

Autre donnée inquiétante: le nombre de Canadiens qui affirment avoir des dettes non hypothécaires considérables a aussi bondi depuis le printemps.

À la suite de ce plus récent coup de sonde, réalisé auprès de 2001 personnes dont le ménage a un revenu supérieur à 40 000 $, on apprend que 55 % des gens ont contracté des dettes non hypothécaires importantes, des soldes de cartes de crédit impayés, par exemple. Lors du précédent sondage, il y a quelques mois à peine, on parlait plutôt de 46 % des Canadiens.

Parmi les gens endettés, deux sur cinq anticipent qu’ils le resteront toute leur vie. Malgré cette tendance lourde pour l’endettement, tout n’est pas noir, a nuancé Mario Cloutier.

«Les Québécois restent cependant assez positifs quant à leur avenir financier et semblent savoir où chercher de bons conseils financiers par rapport au reste du pays», a-t-il soutenu.