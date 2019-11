Les gourmandises de Saskia Thuot

Pour mon spécial du temps des Fêtes, j’ai demandé à des personnalités québécoises de me livrer leurs coups de cœur gourmands. Premier article d’une série de six.

Animatrice reconnue et femme d’affaires, Saskia Thuot fait partie du paysage télévisuel depuis un bon moment et si vous l’ignoriez, elle possède aussi son site web d’accessoires de décoration, MaVieMaMaison.com .« Depuis longtemps, tout ce qui touche la cuisine et la décoration m’intéresse. Mon site web me permet de vous offrir mes coups de cœur. Il y a aussi tellement de belles places, comme par exemple, le resto-boutique Markina à Boucherville. Des endroits fabuleux », explique Saskia.

FROMAGE ZACHARIE-CLOUTIER

Photo courtoisie

Fabriqué par la Fromagerie Nouvelle-France et fait de lait de brebis, le Zacharie Cloutier est un fromage affiné d’environ 6 mois. Il possède une pâte ferme qui dégage des arômes à mi-chemin--- entre le beurre et le caramel.

« Je l’ai découvert il y a quelques années lors d’une entrevue avec Karine Vanasse. Il s’agit d’un fromage extraordinaire. Même mon fils, quand on en sert, lèche le couteau. »

VIN BLANC VIDAL

Photo courtoisie

Au Québec, le vignoble Val Caudalies fait partie des entreprises reconnues. Ce n’est donc pas surprenant de voir son vin blanc, le Vidal, gagner en popularité auprès des amateurs. Rond et fruité, il présente en bouche des notes de pomme verte et même de pêche. Parfait pour l’apéro ou avec du poisson à chair blanche.

« C’est un beau vin d’une belle simplicité et qui n’est pas trop sucré. M’acheter une belle bouteille, c’est un cadeau que je m’offre à l’occasion. »

TARTINADE CHOCOLAT AU LAIT ET NOISETTE

Photo courtoisie

Si vous aimez les tartinades chocolat-noisette, vous tomberez sous le charme de celle d’Allo Simonne. Cette tartinade contient 58 % de noisette ainsi que du sucre de canne bio. Elle ne contient aucune huile de palme, contrairement à ses rivaux commerciaux.

« Le goût de la noisette est vraiment bien présent. C’est ça que j’adore, ainsi que le fait qu’elle soit un peu moins sucrée. Avec un croissant chaud, c’est le bonheur. Garanti ! »

Résolution gourmande pour 2020

« Je mange sainement et je fais bien attention. Chez moi, tout est disponible. Il faut donc simplement trouver un équilibre là-dedans. Mon défi pour la prochaine année est d’ajouter plus de légumes, de pouvoir les pimper davantage. Et je dirais aussi d’introduire plus de poisson », conclut la toujours sympathique Saskia Thuot.