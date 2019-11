Les Sags se sauvent avec la victoire

Privés des services d’Hendrix Lapierre, les Saguenéens de Chicoutimi sont sortis en lions vendredi soir. Grâce à trois buts en un peu plus de quatre minutes, les Sags sont venus à bout des Sea Dogs par la marque de 5 à 4, au TD Station de Saint John.

En avance par trois buts, les Bleus ont joué avec le feu en fin de partie, mais ils ont résisté à une poussée de deux buts pour finalement quitter Saint John avec la victoire.

Si les Bleus n’avaient pas réussi à inscrire un seul but la veille, ces derniers n’ont eu besoin que de quatre minutes avant de noircir la feuille de pointage face à la pire défensive du circuit Courteau. Après des buts de Félix-Antoine Marcotty (4e) et Justin Ducharme (7e) coup sur coup, le défenseur Félix-Antoine Drolet a enfilé son premier but de la saison. Sur le jeu, Drolet peut remercier Rafaël Harvey-Pinard qui lui a servi une savante passe de dos.

Le duo d’espoirs du Canadien de Montréal, Samuel Houde et Harvey-Pinard, a encore connu une très bonne soirée pour la formation de Yanick Jean en obtenant deux points chacun. Le capitaine des Bleus (10e) a entre autres permis aux siens d’inscrire un rare but en avantage numérique à l’aide d’un puissant tir sur réception lors du deuxième vingt.

C’est Daniel Moody qui obtenait le départ vendredi, face aux Sea Dogs. En plus d’arrêter 33 des 37 rondelles dirigées vers lui, le gardien substitut des Saguenéens a obtenu sa deuxième mention d’assistance en carrière dans la LHJMQ sur le premier but des siens. Après avoir débuté la campagne avec deux défaites, le second gardien des Bleus connaît de bien meilleurs moments, ayant remporté ses trois derniers départs.

Dans la victoire, le défenseur recru Loris Rafanomezantsoa jouait son premier match depuis le 10 novembre dernier, lui qui prenait la place d’Hugo Savinsky dans l’alignement.

Autre commotion pour Lapierre

Avant la partie, les Saguenéens ont confirmé ce que plusieurs redoutaient. Le joueur de 17 ans Hendrix Lapierre, qui avait quitté la partie de jeudi soir face aux Wildcats de Moncton en raison d’un solide contact de Jakob Pelletier, souffre d’une commotion cérébrale. Lapierre en est donc à son troisième traumatisme crânien en moins de huit mois, dont son deuxième depuis le début la saison.