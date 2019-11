Navette entre Laval et Montréal: Charles Hudon était dans l’ignorance

Après avoir fait la navette entre Laval et Montréal au cours des derniers jours, Charles Hudon s’est arrêté à TVA Sports, vendredi soir. L’attaquant du CH est heureux que ses efforts soient enfin récompensés.

En début de saison, Hudon ne figurait pas dans les plans du Canadien de Montréal et de Claude Julien. Si bien qu’il a été rétrogradé, dans le but de peaufiner son jeu sous l’égide de Joël Bouchard. Rappelé trois fois au cours de la dernière semaine, le Québécois avoue être soulagé: «Dans ma tête, je ne savais pas si j’allais me faire rappeler cette année.»

Le Québécois ne se fait pas d’illusions non plus, sachant très bien qu’il peut être cédé aussi vite qu’il a été rappelé: «Je sais que mon périple avec le Canadien n’est pas assuré jusqu’à la fin de l’année, donc mon but est juste de travailler fort à tous les matchs.»

Lorsqu’il a été rétrogradé, Hudon avoue avoir été fortement ébranlé, si bien qu’une à deux semaines lui auront été nécessaires pour se ressaisir. Sa famille et ses entraîneurs ont été là pour le soutenir, dès le début. «Joël m’a dit dès la première rencontre qu’il voulait m’amener à un Charles 2.0», a expliqué le joueur.

Hudon a retrouvé le plaisir de jouer au hockey, et c’est maintenant au «Charles 2.0» de prouver ce dont il est capable.