Neuf travailleurs sur 10 satisfaits de leur changement de carrière

D’après un récent sondage du site d’emploi Indeed, neuf personnes sur 10 ayant effectué un changement de carrière en sont satisfaites.

L’étude, faite auprès de 1023 travailleurs choisis au hasard dans différents secteurs d’activité au Canada, révèle de plus que 38% des répondants ont complètement changé de carrière et que 35% d’entre eux y pensent ou y ont déjà pensé.

La pénurie de main-d’œuvre que connaît actuellement le marché de l’emploi serait un terrain propice à de tels changements puisque les chercheurs d’emploi se retrouveraient avec l’embarras du choix.

Les principales raisons évoquées par ceux qui ont changé de carrière sont :

Qu’ils voulaient plus d’argent (63%),

Qu’ils n’étaient pas heureux dans leur poste précédent (59%),

Qu’ils cherchent plus de développement de carrière (57%),

Qu’ils veulent travailler dans une industrie moins stressante (55%)

Qu’ils désirent plus de flexibilité (55%).

Le processus de changement de carrière est assez long et demande de la réflexion et de la préparation avant de passer à l’acte.

L’étude rapporte d’ailleurs que les travailleurs penseraient à leur changement de carrière pendant 11 mois avant de le faire et 62% d’entre eux le planifieraient en avance.

Mais le taux de satisfaction, évaluée à 87%, semble montrer que le jeu en vaut la chandelle.

Pour en savoir plus sur le changement de carrière et écouter une histoire personnelle à ce sujet, écoutez le balado On parle d'argent.