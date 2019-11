Présidence à l’Assemblée nationale : «il faut mettre ses culottes», dit Jean-Pierre Charbonneau

QUÉBEC – La confrontation entre le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, et le leader de l’opposition officielle, Marc Tanguay, jeudi, a soulevé des interrogations sur le travail et l’autorité du président.

Sa manière de présider est-elle bonne? A-t-il toujours de l’autorité sur ses pairs?

Jean-Pierre Charbonneau, qui a été président de l’Assemblée nationale 1996 à 2002, était à QUB radio, vendredi, avec l’animateur Antoine Robitaille pour commenter ce sujet.

«Il doit imposer son autorité et utiliser les pouvoirs qui lui sont confiés pour rappeler que c’est lui qui dirige les travaux parlementaires et pas un leader quelconque ou un député, a-t-il affirmé. Si j’avais un conseil à lui donner, c’est qu’un moment donné, il faut mettre ses culottes et il faut trancher et puis il faut imposer son autorité.»

ÉCOUTEZ l’entrevue complète avec Jean-Pierre Charbonneau à QUB radio :

Ce dernier se souvient d’avoir eu des épisodes similaires quand il occupait ce poste.

«J’ai vécu, un moment donné, le même genre de situation qu’il a vécue, par exemple [jeudi] à l’Assemblée nationale... Une confrontation assez dure avec le leader de l’opposition officielle. À l’époque, c’était Pierre Paradis, j’avais menacé de l’expulser de l’Assemblée nationale. Il s’était rassis et il avait compris qui dirigeait les travaux», a raconté M. Charbonneau.

Ce dernier insiste sur le fait qu’«il n’y a pas une recette qui peut s’appliquer constamment» et que les gens doivent avoir la certitude qu’il est impartial.

«C’est toute une question de doigté, il y a des journées où le président peut laisser plus de lassitude et à d’autres moments donnés, il doit sentir intuitivement que le contexte fait que là, il doit être plus ferme, a précisé M. Charbonneau. Quand on fait la moyenne, il faut que les gens aient la conviction qu’on n’a pas plus favorisé des partis d’opposition que la partie gouvernementale.