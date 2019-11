Quand l’argent fait foi de tout dans le couple

Je suis mariée depuis 55 ans à un homme qui compte ses sous comme si nous allions nous retrouver sur la paille demain matin. Même si, à part les dix ans où je suis restée à la maison pour élever nos enfants, j’ai toujours travaillé à l’extérieur, j’ai toujours remis ma paye dans le compte commun géré par monsieur, et de façon serrée en plus.

Plus jeune ça ne me dérangeait pas puisque je n’avais pas besoin de m’occuper du portefeuille. Mais à partir du moment où j’ai pris ma retraite, j’ai commencé à trouver ça difficile de me restreindre à l’allocation qu’il me donnait pour la maison et mes menues dépenses. Si je veux m’acheter un vêtement par exemple, il faut que je quête.

Rendue à 75 ans, je trouve ça humiliant d’être comme une enfant vis-à-vis de lui. On a ramassé notre argent supposément pour s’assurer une retraite confortable, et maintenant qu’on est rendus à la retraite, il faut encore économiser pour être certains d’en avoir jusqu’au bout. On n’a pas travaillé aussi fort toute notre vie juste pour léguer ça aux enfants? On se serrait la ceinture pour nos vieux jours. Et maintenant qu’on y est rendus, il faut encore se serrer la ceinture?

Qu’est-ce que je peux faire avec un homme comme ça? Comment le convaincre qu’on a le droit de se payer du bon temps nous aussi? Avoir su que je n’aurais même pas le droit de piger dans ce que moi j’ai gagné, jamais je ne me serais laissé faire comme ça.

Lésée et en colère

C’est triste à dire, mais vous êtes lésée par votre faute. Avez-vous au moins une idée de ce qu’il y a d’accumulé dans ce fameux compte conjoint? Puisque vous avez travaillé pratiquement toute votre vie, vous avez certainement droit à la pension gouvernementale québécoise. Ce serait le comble que ce soit lui qui la gère en plus. Et si c’était le cas, encaissez vous-même vos chèques, ce serait toujours ça de pris. Il n’y a pas beaucoup d’issues, à part demander le divorce pour connaître la valeur de votre part du patrimoine. Mais iriez-vous jusque là?