La 5e édition du cocktail dînatoire sang pour sang asiatique, organisé par Amélie Villeneuve et toute l’équipe de la Brasserie Sésame, mardi dernier, a permis d’amasser plus de 16 500$ au profit de la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC). L’événement a rassemblé des bénévoles et des gens d’affaires de Québec sensibilisés à l’importance de la recherche sur les cancers du sang et heureux de pouvoir aider la SLLC à poursuivre sa mission. Celle-ci consiste à «trouver un remède contre la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome, tout en améliorant la qualité de vie des patients et de leur famille». Inscrivez-vous dès maintenant à la Marche illumine la nuit, qui aura lieu le 2 mai prochain, à la base de plein air de Ste-Foy, en vous rendant au illuminelanuit.ca

Photo courtoisie