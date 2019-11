Tramway: le maire demande aux citoyens de Pie-XII de faire preuve de «bonne foi»

Régis Labeaume invite les citoyens de Pie-XII de faire preuve de «bonne foi» dans le dossier du tramway qui passera derrière leurs résidences.

«Il s'est dit beaucoup d'âneries sur tout ça. À un moment donné, il faut faire confiance à la science», a réagi le maire, au lendemain de la présentation faite par un expert de Systra.

L'étude de la firme a conclu que le tramway n’aura pas d’impact sonore significatif sur 95 % du tracé.

Jeudi, quelques minutes après la présentation de Systra à laquelle il n'avait pas assisté, le porte-parole des citoyens de Pie-XII, Denis Lemay, avait qualifié l'étude de «foutaise».

«Pour les citoyens de Pie-XII, j'ai été un petit peu déconcerté d'entendre la personne qui les représente qualifier le rapport de foutaise alors qu'il ne l'avait pas lu. (...) Ça ne se fait pas», a exprimé M. Labeaume vendredi.

Il réaffirme la volonté de son administration de rencontrer les citoyens du secteur concerné, mais il faut selon lui que chacun y mette du sien.

«Je veux dire aux gens de Pie-XII : on veut bien travailler avec vous autres. Ceci dit, il faut que tout le monde soit de bonne foi.» Il existe des solutions pour réduire les nuisances, assure-t-il. «Ça va se régler (le problème des gens de Pie-XII).»

Le maire souligne que le problème cité par les citoyens, soit le tramway de Tours qui fait un bruit infernal dans certains virages, est l'exemple parfait de «ce qu'il ne faut pas faire». «Faut arrêter d'angoisser et d'en parler.»

Pour lui, les résultats de l'étude de Systra sont «réconfortants et sécurisants».Le chef de l'opposition, Jean-François Gosselin, n'est pas de son avis. «Je n'ai pas été rassuré.»

Il a remis en question la méthode de mesure des experts, qui utilisent une donnée sur une longue durée pour calculer la gêne sonore engendrée par un tramway plutôt que le bruit occasionné lors du passage d'une rame.

Éric Augis, responsable acoustique-vibration chez Systra, avait soumis jeudi que cette méthode était utilisée dans toutes les études acoustiques et reconnue par la science. «On aurait aimé avoir plus de réponses. Mais on n'a pas pu poser nos questions.»

Il déplore que l'administration Labeaume n'ait pas permis aux élus d'interroger les experts de Systra, jeudi.

Il voudrait qu'à chaque étude dévoilée sur le réseau structurant, la Ville tienne un plénier pour la présenter aux élus.