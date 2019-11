Un autiste de 8 ans ne peut aller à l’école: «Je suis choquée», dit la députée libérale Jennifer Maccarone

Jennifer Maccarone, députée du Parti libéral et porte-parole en matière de famille et de clientèles vivant avec un handicap ou avec le spectre de l’autisme, se dit «choquée» par l’histoire du jeune Félix Bissonnette Desormeaux, 8 ans et autiste, qui ne peut aller à l’école, faute de place.

«Je suis bouleversée de lire ceci. Surtout qu’on a un ministre de l’Éducation qui passe tout son temps et tout son argent dans la maternelle quatre ans, mais il a zéro plan d’action pour aider les personnes vulnérables comme le petit Félix [...] Et ce n’est pas la seule histoire. C’est pour ça que je suis choquée», a lancé la politicienne et mère de deux enfants autistes à l’émission Franchement dit, à QUB radio, vendredi.

Rappelons que le jeune Félix Bissonnette Desormeaux a reçu en juin dernier un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. Depuis, il n’est toujours pas retourné à l’école, faute de place dans une classe spécialisée.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Jennifer Maccarone, sur QUB radio:

«C’est hallucinant à lire, cette histoire-là. C’est la loi. Il a le droit d’être éduqué. C’est le devoir de la directrice d’école, de trouver une place pour cet enfant-là. Nous vivons dans une société inclusive. On devrait avoir un miroir de ceci dans notre réseau de l’éducation», a ajouté la députée libérale de Westmount–Saint-Louis.

Jeudi, le premier ministre François Legault a rejeté une motion déposée par Jennifer Maccarone, qui désire améliorer la qualité des services pour les autistes et les personnes vulnérables.

«J’ai demandé un, deux jours en commission pour faire entendre les parents, les experts, les chercheurs, les gens sur le terrain, les personnes autistes elles-mêmes, pour qu’ils expliquent comment ça fonctionne, la transition de l’âge mineur à l’âge majeur, pour qu’on puisse bouger le système ensemble [...] Je suis fâchée, je suis insultée», a ajouté Mme Maccarone.