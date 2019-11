Un autiste de 8 ans ne peut pas aller à l’école

Le taux de prévalence de l’autisme est rendu à 1 sur 88 personnes, il a triplé dans les quatre dernières années et est en hausse constante depuis 10 ans. Cependant, les services ne sont pas toujours au rendez-vous, étant donné la rapidité à laquelle les TSA sont diagnostiqués.

Pas assez. Le premier plan d’action remonte à 2003 et on a reçu certains montants conséquents depuis, mais pas assez pour suivre l’augmentation des besoins de la population. On est toujours en rattrapage financier.