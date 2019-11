Un sommet de médiocrité pour les Flames de Calgary

En étant blanchi 5 à 0 jeudi soir face aux Blues de St. Louis, les Flames de Calgary ont subi une première dans leur histoire.

Il s’agissait en effet de la toute première fois que la formation de l’Alberta n’arrivait pas à inscrit un but lors de trois rencontres consécutives sur les patinoires adverses. Lors de la dernière semaine, la troupe de l’entraîneur-chef William Peters n’a également pu placer la rondelle dans le filet des Golden Knights de Vegas et des Coyotes de l’Arizona.

Cette malencontreuse situation a permis au groupe de leaders des Flames de rassembler tout le monde dans le vestiaire, afin d’avoir une difficile conversation dans le blanc des yeux.

«Il y a eu beaucoup d’honnêteté entre les gars, a indiqué le capitaine Mark Giordano au site internet de la Ligue nationale. Nous nous aimons tous ici, mais parfois tu te dois d’être honnête avec le gars dont tu es le plus proche.»

«Nous savons que nous devons être meilleurs collectivement, a-t-il aussi affirmé. Présentement, il y a beaucoup de gars qui essayent d’être LE gars qui va tout changer. Nous devons être conscients que ce n’est pas comme ça que les choses fonctionnent.»

Gaudreau visé?

Bien évidemment, Giordano n’a pas nommé de noms en faisant cette critique. Il est cependant facile de comprendre que l’attaquant Johnny Gaudreau est possiblement l’un de ses patineurs qui tentent de trop en faire.

Photo AFP

Le natif du New Jersey n’a pas touché la cible à ses six dernières sorties. Lors de cette séquence, il a fourni une seule mention d’aide et maintenu un horrible différentiel de -11.

«Ce n’est vraiment pas plaisant, a dit Gaudreau après la défaite contre les Blues. C’est un peu difficile de passer par-là. Ça pue.»

Le numéro 13 et ses coéquipiers tenteront de renverser la vapeur, samedi, contre les Flyers à Philadelphie.