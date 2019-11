10 marchés de Noël pour des trouvailles originales

Une ambiance unique et des trouvailles faites avec amour par des artisans passionnés! C’est un rendez-vous à ne pas manquer et l’occasion de participer à des activités traditionnelles, d’assister à des chants et des contes, de faire quelques emplettes et de savourer des mets réconfortants. Afin de profiter de la magie des Fêtes, voici une liste de marchés de Noël pour Québec et les environs.

LE MARCHÉ DE NOËL DE L’ÎLE (22 au 24 novembre)

Cette année, c’est le 14e Marché de Noël de l’île d’Orléans! L’Espace Félix-Leclerc accueillera 15 artisans d’expérience. Loin de la cohue et des stationnements bondés, c’est une belle occasion de découvrir une façon agréable d’acheter local.

Pour plus de détails, cliquez ici.

MARCHÉ DE NOËL DU MUSÉE DE LA CIVILISATION (22 au 24 novembre)

Cette année, c’est la 4e édition du Marché de Noël du Musée de la civilisation. Plusieurs nouveautés sont proposées parmi les produits des créateurs. De plus, un nouveau service d’emballage de cadeaux au profit de la Fondation du Musée sera offert.

Pour plus de détails, cliquez ici.

LES TROUVAILLES DE NOËL LÉVIS (22 au 24 novembre)

La première édition a eu lieu il y a 17 ans. Depuis, le salon est reconnu comme un lieu de découverte grâce à la qualité de ses exposants. Cadeaux uniques, œuvres d'art, créations québécoises, produits du terroir et bien plus vous sont proposés. À quelques semaines de Noël, l’événement est aussi l’occasion de se mettre dans l’esprit des Fêtes!

Pour plus de détails, cliquez ici.

MARCHÉ DE NOËL ALLEMAND (22 novembre au 23 décembre)

Le Marché de Noël allemand de Québec propose une ambiance chaleureuse et accueillante dans le décor féérique du Vieux-Québec. Spectacles, dégustations de produits du terroir, activités gratuites pour les enfants, musique de Noël et chant choral. Une expérience unique et inoubliable!

Pour plus de détails, cliquez ici.

MARCHÉ DE NOËL DU GRAND MARCHÉ (jusqu’au 31 décembre)

Dans une ambiance d’antan, le Marché de Noël du Grand Marché vous offre une programmation divertissante et alléchante à saveur locale: des ateliers culinaires intergénérationnels, des produits inédits et de l’animation!

Pour plus de détails, cliquez ici.

L'EXPO-CADEAUX DE LÉVIS (jusqu’au 24 décembre)

À l’approche de la période des Fêtes, dans l’ambiance chaleureuse du Centre d’exposition Louise-Carrier, l’Expo-Cadeaux, vous convie à une véritable boutique éphémère. Œuvres d’art et objets décoratifs sur place: peinture, sculpture, vitrail, joaillerie, céramique, fer forgé, verre thermoformé et bien plus.

Pour plus de détails, cliquez ici.

MARCHÉ DU NOËL D’ANTAN DE CAP-SANTÉ (29 novembre au 1er décembre)

Chaque année, le cœur du village de Cap-Santé se transforme en marché de Noël regroupant plus de 70 artisans qui vous offrent leurs plus belles créations. Plusieurs expositions spéciales et spectacles vous seront proposés. Le village de maisonnettes vaut le détour!

Pour plus de détails, cliquez ici.

LE SALON DES ARTISANS DE QUÉBEC (29 novembre au 8 décembre)

Le Centre de foires de Québec est devenu un rendez-vous incontournable pour les visiteurs et les exposants avec le Salon des artisans de Québec. Sous un même toit, on trouve divers objets artisanaux, œuvres d’art uniques et de nombreux produits agroalimentaires du terroir québécois, des cadeaux faits avec passion. Un rendez-vous à ne pas manquer!

Pour plus de détails, cliquez ici.

MARCHÉ DE NOËL DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY (6, 7, 8 et 13, 14, 15 décembre)

Chants traditionnels francophones de Noël, village d’exposants et artisans répartis entre de jolies cabanes de bois. Sur des kilomètres, une quarantaine de kiosques où vous retrouverez des produits diversifiés, originaux et pour tous les budgets.

Pour plus de détails, cliquez ici.

ETSY POP-UP DES FÊTES (14 et 15 décembre)

Qui dit marchés de Noël dit ETSY Pop-Up des Fêtes! Cette édition 2019 aura lieu à La Nef de St-Roch. Sur place, des artisans de Québec vous en mettront plein la vue en vous présentant leurs plus récentes créations. Encore une belle opportunité de magasiner des cadeaux de Noël 100% faits main et 100% québécois.

Pour plus de détails, cliquez ici.