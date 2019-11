«Gardez l’œil ouvert» de Victoria Charlton: 15 histoires choquantes de disparitions

Préoccupée par les histoires de disparitions qui surviennent chaque jour un peu partout, la youtubeuse québécoise Victoria Charlton offre cet automne 15 histoires de disparitions dans un recueil à la fois intéressant et troublant, Gardez l’œil ouvert. Elle y rappelle le triste cas de Nathalie Champigny, de Cowansville, et dénonce les disparitions par centaines de femmes dans son pays d’adoption, le Mexique.

Victoria Charlton se demande si Johnny Gosch, le plus célèbre des enfants portés manquants aux États-Unis, est toujours vivant.

Elle rappelle les détails de la disparition de Nathalie Champigny, cette jeune femme de Cowansville portée disparue depuis 1992.

Elle raconte la fameuse affaire du Dahlia noir et se questionne sur la manière dont l’enquête a été menée à la suite de la disparition d’une employée à bord d’un bateau de croisière.

Victoria Charlton, célèbre pour ses vidéos consacrées au «true crime», explique qu’elle souhaitait élargir son public en publiant ces histoires énigmatiques. «C’est pas tout le monde qui regarde des vidéos sur YouTube, et des histoires comme ça, plus on leur donne de visibilité, mieux c’est.»

Elle a choisi ces histoires parce qu’elles offraient déjà beaucoup de détails, des pistes, et pour leur côté mystérieux, qui frôle parfois le paranormal.

Au Québec

Elle a également très à cœur de parler de la disparition de Nathalie Champigny.

«C’est une histoire très choquante et on n’en a pas parlé. J’ai l’impression que sa famille est laissée dans l’oubli. Ça me fend le cœur, cette histoire-là. Et des histoires de disparition au Québec, il y en a... c’est incroyable. Qu’une histoire comme ça survienne au Québec, c’est triste.»

Au Mexique

Victoria Charlton a consacré un chapitre entier aux disparitions de femmes à Juárez, une ville mexicaine extrêmement dangereuse où les narcotrafiquants sévissent. Les statistiques qu’elle évoque sont effarantes et l’attitude des autorités est navrante.

«C’est choquant, oui», dit-elle, et elle parle en connaissance de cause puisqu’elle habite désormais à Monterrey, avec son conjoint mexicain.

«Je n’ai jamais eu confiance dans la police. Si je me faisais arrêter, pendant que je conduis par exemple, j’aurais plus peur que je me sentirais en sécurité. On parle de Ciudad Juárez, une ville connue pour ses homicides. Ça m’a choquée, oui, mais surprise, non. Le Mexique est encore une société super machiste, les policiers sont vraiment mal payés et je pense qu’ils s’en foutent un peu. C’est pas une vocation au Mexique d’exercer ce métier.»

A-t-elle peur d’habiter là-bas? «Je vis dans une ville plus “américaine”, je suis très prudente et j’habite dans un quartier sécurisé, tandis que les femmes qui disparaissent et souvent se font tuer habitent dans les quartiers défavorisés. Elles vont prendre l’autobus chaque jour et, à cause de leur classe sociale, vont se retrouver dans des situations très dangereuses.»

«Il y a des petits villages, près de chez moi, où jamais je ne pourrai mettre les pieds, parce que je sais que je me ferais kidnapper, violer ou tuer. Ciudad Juárez, la ville de mon chapitre, c’est la pire place dans le pays.»

► Victoria Charlton est bachelière en littérature et termine présentement sa maîtrise à l’Université Saint-Boniface.

► Sa chaîne YouTube compte plus de 500 000 abonnés.

► Elle est bénévole pour le centre de recherches international pour les personnes disparues The Doe Network (doenetwork.org)