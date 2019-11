5 incontournables d’Image+Nation

2. Scream, Queen! My Nightmare on Elm Street

Photo Courtoisie

Longtemps surnommé « le film d’horreur le plus gai jamais tourné », A Nightmare on Elm Street 2 : Freddy’s Revenge a en quelque sorte forcé l’acteur Mark Patton à sortir du placard. Près de 35 ans plus tard, il revient sur l’expérience qui l’a, à l’époque, poussé à quitter non seulement l’industrie, mais le pays.