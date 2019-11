Allez Québec! Allez Carabins!

QUÉBEC | Il mouillassait hier sur Québec. Triste et un peu sale. Aujourd’hui, pour le match de la Coupe Vanier, on attend du beau temps. Frais, un peu piquant à cause du vent mais ensoleillé. Autrement dit, une température fort correcte pour le football.

On se pose deux grosses questions dans la Vieille Capitale.

– Est-ce que les gens vont se rendre au stade de l’Université Laval pour assister au match ?

– Et surtout, les fans de football vont-ils se regrouper derrière l’équipe du Québec contre les Dinos de Calgary ?

On ne connaît pas la réponse à la première question. Je présume que les détenteurs d’abonnement de saison vont venir triper pour la grande finale universitaire. Vrai que le Rouge et Or n’est pas du match, mais il est très rare que l’équipe locale soit présente sur le terrain au Super Bowl. Et même pour le match de la Coupe Grey, où les équipes ne sont pas très nombreuses pour se rendre à la finale, la norme veut que le club local ne soit pas de la rencontre.

Ça n’empêche pas ces deux matchs d’être de très beaux événements.

Pourquoi ce ne serait pas la même chose pour la Coupe Vanier ?

Et puis, le football est bien implanté dans la région de la capitale.

APPLAUDIR POUR LE QUÉBEC

Quant à la deuxième question, il n’y a qu’une réponse possible. Oui. Yes. Da. Si. Il faut que les gens de Québec embarquent derrière les Carabins en oubliant qu’ils viennent de Montréal et qu’ils ont battu le Rouge et Or.

Les gens de Québec ne sont pas des colons incultes. On a beau être un fan du Rouge et Or, on sait que les Carabins représentent une ligue et une province. On sait surtout que les joueurs sont des amateurs, des étudiants et qu’une bonne salve d’applaudissements pourrait leur faire chaud au cœur et les inspirer à se surpasser.

J’écoutais une jeune collègue hier à TVA Sports soutenir qu’elle personnellement n’encouragerait pas les Carabins puisqu’elle avait fait ses études à Laval et je me suis consolé en me disant que ça devait faire partie d’un numéro scripté avec l’animateur de l’émission. Le faut.

Je trouve même que je ne devrais pas écrire sur le sujet tellement ça va de soi. Les gens de Québec sont chaleureux, ils aiment le football et tout ce qu’ils ont à faire, c’est de réaliser que les Carabins étaient la meilleure équipe. Après, ça va être facile d’être beau joueur.

Go Québec Go ! Tout le Québec compte sur les super fans du Rouge et Or.