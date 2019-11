Brunch de solidarité

L’AMIE, l’Aide internationale à l’enfance, vous invite à son brunch annuel de solidarité demain, dimanche, le 24 novembre, dès 10 h, au Domaine Maizerets (2000 boulevard Montmorency, Québec). À cette occasion, des stagiaires du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) de retour de Bolivie, du Rwanda et de Madagascar, seront sur place avec leurs stands pour vous rencontrer et raconter leurs expériences à partir de vidéos, chansons et prestations diverses sur scène. Entrée gratuite et évènement ouvert à tous !

Mon cher Pierre, c’est à ton tour

Photo courtoisie

Nous nous excusons à l’avance, Pierre, pour cette intrusion dans ta page. Nous sommes convaincus que tes innombrables lecteurs nous pardonneront cette irruption exceptionnelle et qu’ils seront heureux d’apprendre que leur chroniqueur favori célèbre aujourd’hui son anniversaire.



Permets-nous aussi, Pierre, de venger toutes ces célébrités dont tu as – on ne sait toujours pas comment – révélé le plus impénétrable des secrets. Tenez-vous-le pour dit, le gâteau que Pierre soufflera comptera 64 bougies !



Tous ceux qui te suivent fidèlement depuis le 1er décembre 2003, alors que paraissaient les premiers Échos sur la ville, se joignent à nous pour te souhaiter un merveilleux anniversaire.



Tes collègues du Journal.

Par 3 payant !

Photo courtoisie

Bravo à Stéphane Petitclerc, de Donnacona, qui est l’heureux gagnant d’une paire de billets d’avion pour toutes les destinations, offerte par Laurier Du Vallon et Air Canada, dans le contexte de la promotion estivale « Le Par 3 Tanguay », présentée au cours de l’été dernier à l’occasion de différents tournois de golf dans la grande région de Québec. Sur la photo, le gagnant est entouré de Stéphanie Painchaud, de Voyages Laurier du Vallon et Luc Babin, directeur aux commandites et partenariats d’Ameublements Tanguay.

La quarantaine

Photo courtoisie

Laissez-moi souhaiter un joyeux 40e anniversaire de naissance à Stéphane Bédard (à droite sur la photo), de Boischatel. Excellent golfeur, Stéphane est membre du club Royal Québec depuis 26 ans. Il représente d’ailleurs le club lors de plusieurs tournois (interclubs, Duc de Kent) et il possède cette année le titre de champion amateur AAA, région de Québec. Sur la photo, Stéphane est accompagné de François Giguère, directeur circuit amateur masculin de Golf Québec. Bonne fête Stéphane.

Anniversaires

Photo courtoisie

Miley Cyrus (photo), chanteuse américaine, fille du chanteur country Billy Ray Cyrus, 27 ans... Justin Morissette, fils de Véronique Cloutier et Louis Morissette, 15 ans... Karen Jeffrey, présidente de Suspensions et ressorts Michel Jeffrey, la fille de Michel... Saku Koivu ex-attaquant de la LNH, 45 ans... Francis Cabrel, auteur-compositeur-interprète et vigneron à ses heures, 66 ans... Clémence Desrochers, auteure, femme d’écriture et de spectacle, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 novembre 2018. Mick McGeough (photo), 62 ans, arbitre de la LNH de 1987 à 2008... 2017. François Aquin, 88 ans, homme politique qui participa à la fondation du Mouvement Souveraineté-Association en 1968... 2014. Pat Quinn, 71 ans, ancien joueur, entraîneur et dirigeant de la LNH... 2014. Murray Oliver, 77 ans, ancien hockeyeur qui a joué 15 saisons dans la LNH... 2013. Isabelle Péladeau, 55 ans, la fille aînée de Pierre Péladeau.