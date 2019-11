Coupe du monde de patinage de vitesse: un podium pour Valérie Maltais en longue piste

La Québécoise Valérie Maltais a jumelé ses efforts à ceux d’Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin pour obtenir une médaille de bronze, samedi en Pologne, dans la première épreuve de poursuite par équipes de la saison de la Coupe du monde.

Il s'agit de la première médaille de Maltais à la Coupe du monde depuis qu'elle est passée du patinage de vitesse courte piste au longue piste, l'année dernière.

«Ce n'était pas notre meilleure course et il y a assurément des éléments que nous pouvons améliorer, alors nous allons accepter cette médaille et aller de l'avant en pensant à notre prochaine course, a commenté Maltais, par communiqué. Notre entraîneur [Remmelt Eldering] sera avec nous à la prochaine Coupe du monde, au Kazakhstan, donc ce sera formidable de l'avoir sur place pour qu'il puisse nous donner des conseils aussitôt que nous en avons besoin.»

Le trio de patineuses candiennes, qui avait pris le quatrième rang dans cette discipline aux derniers Championnats du monde de distances individuelles, a enregistré un chrono de 3:03,726 pour ainsi rejoindre la Russie, équipe gagnante, et les Pays-Bas sur le podium. Les Japonaises, qui avaient remporté les 10 dernières épreuves féminines de poursuite par équipes, ont chuté sur la piste alors qu'elles faisaient partie de la dernière combinaison de patineuses pour ainsi voir leur séquence prendre fin.

Cette étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse se terminera dimanche avec le 500m et la poursuite par équipes chez les hommes, ainsi que le 1500m et le départ en groupe chez les femmes.