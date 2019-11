Coupe Vanier: les Carabins s'inclinent face aux Dinos

Les Carabins de l’Université de Montréal se sont inclinés par la marque de 27-13 devant les Dinos de Calgary cet après-midi, au PEPS, à l’occasion de la 55e édition de la Coupe Vanier disputée devant une foule de 8376 spectateurs, la plus petite parmi les six rencontres présentées à Québec.

Les Carabins s’inclinent pour la deuxième fois lors de la rencontre ultime face aux champions de l’Ouest après la défaite de 26-23 face aux Thunderbirds de la Colombie-Britannique en 2014. Pour les Dinos, il s’agit d’un premier titre national depuis 1995 et d'une première victoire au PEPS en quatre tentatives après des échecs en 2009 contre Queen’s et 2010 et 2013 face au Rouge et Or de l’Université Laval.

Les Bleus n’ont jamais abandonné. Ils ont tout d’abord été stoppés par quelques pouces sur un 3e essai en territoire des Dinos avec six minutes au match. Ils sont revenus à la charge à leur série suivante pour inscrire un placement pour réduire l’écart à 20-13.

Ils ont repris le ballon à leur ligne de 8 avec 1 min 17 s, mais ils n’ont pas été en mesure d’obtenir un premier essai.

Les Dinos ont repris le ballon à la ligne d’une verge des Carabins. Robinson Rodrigues a inscrit un majeur pour sceller la victoire.

Première demie

Les deux défensives ont tenu le haut du pavé au premier quart qui s’est terminé par un pointage de 0-0.

Les Dinos ont ouvert la marque à la faveur de placements de 23 et 38 verges de Niko DiFonte.

Un jeu truqué très bien exécuté sur une tentative de placement a pavé la voie au majeur des Bleus. Sur une tentative de 44 verges, le teneur Raphaël Major-Dagenais a effectué une passe de 11 verges au demi défensif Bruno Lagacé pour le premier essai.

Reda Malki a complété le travail avec une course d’une verge pour le majeur qui donnait les devants 7-6 aux Carabins.

Les Dinos ont répliqué dès la série suivante. Après une réception de 38 verges, Jalen Philpot a capté une passe de 13 verges pour le touché pour porter le score à 13-7 pour les champions de l’Ouest.

Lourdes pertes

Le match a très mal débuté pour les Carabins qui ont perdu les services du demi défensif étoile Marc-Antoine Dequoy dès la première série offensive des Dinos. On prévoyait un duel au sommet entre Dequoy et le demi inséré Jalen Philpot, mais l’absence du demi défensif des Bleus a complètement changé la donne.

Philpot a terminé la première demie avec quatre réceptions pour 116 verges et un majeur.

Les Bleus n’étaient pas au bout de leurs peines puisque le secondeur intérieur Jean-Philippe Lévesque s’est blessé à une cheville au deuxième quart sur le premier placement des Dinos.

Dequoy et Lévesque ne sont pas revenus au jeu en deuxième demie. Blessé lors de la Coupe Uteck à Acadia, samedi dernier, le quart-arrière Frédéric Paquette-Perreault n’était pas en uniforme.