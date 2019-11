RUEL BOUDREAULT, Gabrielle



Près de 25 ans après notre père, Gérard Boudreault, voici que notre mère vient de nous quitter à quelques jours de ses 98 ans. Fille de Polydore Ruel et d'Aurélia Bernard. Notre mère sera regrettée par nous ses enfants: feu Marie (Yvan Bélanger), Louise (Jean DeBlois), Pierre, prêtre, Nicole, Jean (Micheline Villeneuve), René (Josée Couturier), France (Gilles Lachaine), Chantale (Yves Bernatchez). Maman disait avoir une belle et bonne famille comptant également 12 petits- enfants et 12 arrière-petits-enfants. Lui survivent son frère Yvon (Jacqueline Belleau) et sa belle-soeur Georgette Proteau (feu Pierre). Du côté des Boudreault, mentionnons: Claire (Normand McNicoll), Marina (feu Constant Larouche), Hubert Doré (feu Germaine), Esther Voyer (feu Robert) et Egide (feu Laurette Bellavance). Nous accueillerons les parents et les ami(e)s, à compter 9 h, àNous tenons à remercier le personnel de la Résidence La Roseraie à Ste-Foy ainsi que le personnel de l'hôpital St-François-d'Assise pour l'humanité des soins prodigués à notre mère. Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, une personne bénévole de la Société Alzheimer Saguenay-Lac-St-Jean sera présente au salon afin de les recueillir.