D’informaticienne à barbière

Mélissa Gaulin vient d’effectuer un virage professionnel majeur. Elle a laissé une carrière en informatique pour ouvrir un salon de barbier nouveau genre, le Dillinger’s Boutique et Barbier, dans l’arrondissent de Verdun.

« Je n’étais plus capable de travailler derrière un écran, j’avais besoin de plus de contacts humains », raconte l’ex-spécialiste en assurance qualité des systèmes de caisse et du commerce en ligne dans le détail.