Enfin installé... et en sécurité!

Emménager dans une nouvelle propriété semble le moment opportun de s’assurer qu’on y vivra en toute sécurité, notamment en ce qui a trait à la protection contre les incendies et les intoxications au monoxyde de carbone.

Les boîtes sont vides, les meubles placés, les biens rangés, vous pouvez enfin profiter de votre nouvelle propriété. Confortablement assis sur le canapé, bien au chaud, les pieds posés sur le pouf devant le feu de foyer, une question surgit: «Suis-je en sécurité?». Voilà qui demande une vérification en cinq points, car le propriétaire précédent avait peut-être négligé ou omis certains aspects importants de la protection contre les incendies et les intoxications au monoxyde de carbone.

1. Pas de filage d’aluminium

Lors de l’inspection précédent l’achat de la maison, peut-être que l’inspecteur avait constaté la présence de fils d’aluminium dans la propriété, ce qui est aujourd’hui interdit. «Installés dans les années 70, lorsque ces fils sont soumis à de grosses charges électriques comme c’est le cas en hiver avec le chauffage, les connections raccourcissent ou rallongent, ce qui peut créer des étincelles et causer des incendies», affirme Alexandre Lajoie, officier médias-prévention, de la division des communications en sécurité publique de la Ville de Québec. Il ne faut donc pas tarder à les remplacer.

2. Détecteurs de fumée en fonctionnels

Assurez-vous également que les avertisseurs de fumée fonctionnent, en appuyant simplement sur le bouton test, qu’ils sont âgés de moins de 10 ans et que chaque étage de la maison en compte au moins un. En détectant rapidement la fumée, l’avertisseur va «permettre aux gens d’évacuer la propriété avant que les conditions deviennent dangereuses», mentionne M. Lajoie. Par ailleurs, même s’il ne s’agit pas d’une obligation de la Ville de Québec, il pourrait être prudent d’avoir un extincteur sous la main, pour éteindre les débuts d’incendie.

3. Présence de détecteurs de monoxyde de carbone

Le détecteur de monoxyde de carbone est également obligatoire (un par étage) dans toutes les propriétés dotées d’un système de chauffage au bois, aux granules, au charbon, au propane, au mazout, au gaz naturel, etc, ainsi que lorsque le garage est annexé à la maison, séparé par une porte. Celle-ci doit être étanche, exempte de fenêtre et se fermer automatiquement, pour éviter que les émanations d’essence se propagent dans la maison. «Il n’est pas rare que des gens qui ont des démarreurs à distance dans leur poche, accrochent le bouton, faisant partir la voiture. Ça arrive plus souvent qu’on pense», souligne M. Lajoie.

4. Bon fonctionnement des appareils de chauffage

Vérifier le bon fonctionnement de la fournaise (autre qu’à l’électricité) et des poêles et foyers au bois est essentiel. «Il faut inspecter les poêles et foyers annuellement, faire un bon ramonage et vérifier leur état», indique M. Lajoie qui suggère de réaliser cette opération à l’automne, pour détecter les nids qui pourraient bloquer la cheminée, tout comme l’accumulation de créosote susceptible de prendre en feu.

5. Plan d’évacuation fait

Élaborer un plan d’évacuation de sa (nouvelle) propriété, qui identifiera les sorties possibles et précisera un point de rassemblement à l’extérieur pourrait sauver des vies. Prévoir des petites échelles facilement accessibles près des fenêtres difficiles à atteindre, rappeler fréquemment à tous les membres de la famille quoi faire en cas d’incendie, réaliser des exercices d’évacuation, font partie du succès de ce plan. Les sites internet du ministère de la Sécurité publique et de la Ville de Québec, mettent à la disposition de tous, une foule d’informations sur le sujet, et encore plus :

www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie.html

www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/incendie/conseils/fiche_psi.aspx