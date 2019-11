Grippe saisonnière: environ 30 000 personnes vaccinées

Environ 30 000 personnes ont été vaccinées jusqu’à présent, selon le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

La grippe saisonnière ne s’annonce pas plus hâtive ni virulente que par le passé, mais la vaccination pour les groupes ciblés demeure très importante.

Chaque année, l’OMS révise ses recommandations sur la composition des vaccins antigrippaux. Les experts de la santé espèrent toujours faire le meilleur choix possible.

«C’est un jeu de prédiction imparfait. Nous sommes aux portes de la saison. On commence à voir quelques cas, mais ce n’est pas précoce. On verra l’efficacité du vaccin plus tard en février», a expliqué le Dr Nicholas Brousseau, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec.

Pour la saison 2019-2020, seul le vaccin injectable est offert au Québec. Le vaccin intranasal ne sera pas disponible.

Le vaccin contre la grippe prend généralement deux semaines avant d’être pleinement efficace.

Dès maintenant

«On invite les gens à y aller, plus tôt que tard. Tant que le pic de la grippe n’est pas derrière nous, c’est la recommandation. Des millions d’hospitalisations sont en jeu», ajoute le Dr Brousseau.

La saison dernière, les experts ont eu la main heureuse puisque le vaccin contre la grippe a présenté un taux d’efficacité légèrement au-dessus de 70 % au Canada.

Outre le service offert dans les pharmacies, il existe d’abord le Programme d’immunisation contre l’influenza du Québec (PIIQ), qui offre gratuitement le vaccin aux personnes considérées les plus à risque de souffrir des complications de cette infection, ainsi qu’aux personnes ayant de nombreux contacts avec elles.

Gratuit pour des personnes

Depuis l’automne 2018, le vaccin est offert gratuitement aux personnes atteintes de certaines maladies chroniques, à la plupart des femmes enceintes, aux personnes âgées de 75 ans et plus, aux personnes vivant avec des enfants de moins de six mois, aux résidents des CHSLD et aux travailleurs de la santé.

Plusieurs cliniques de vaccination sans rendez-vous sont prévues dans la grande région de Québec et ailleurs dans Charlevoix et Portneuf cette fin de semaine.