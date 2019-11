Il siphonne à la bouche la vessie d’un patient en plein vol

NEW YORK - Un médecin a dû pratiquer en urgence et à bord d’un avion une intervention des plus inusités sur une personne ayant des troubles urinaires, en lui siphonnant à la bouche le contenu de sa vessie.

Lors d’un vol de la China Southern Airlines, entre la Chine et New York, un homme de 70 ans a demandé une assistance immédiate en raison de son incapacité à uriner. L'homme «était émotionnellement instable et transpirait», selon un article publié sur la plateforme de médias sociaux WeChat et traduit par le «Daily News».

L’équipe a alors fait un appel auprès des passagers pour savoir s’il y avait des médecins à bord.

Deux chirurgiens vasculaires, les Drs Zhang Hong et Xiao Zhangxiang, ont répondu à l’appel.

Sur leur patient, ils ont tenté de poser un cathéter de fortune, provenant d’un masque à oxygène, afin de vider la vessie, sans succès, en raison de la faible pression atmosphérique dans l’appareil.

Les deux professionnels ont conclu qu’il fallait agir au plus vite, en raison d’une possible rupture de l’organe. «Il était sous le choc et risquait de mourir si nous ne le soignions pas de toute urgence, a indiqué Dr Zhang, selon le site d’information chinois Chain News. Sa famille a déclaré qu'il avait des antécédents d'hypertrophie de la prostate, nous avons donc suspecté que cela provoquait une rétention urinaire.»

Des images fournies par la compagnie aérienne ont montré ;e médecin de l’Hôpital universitaire de Jinan aspiré avec sa bouche pendant 40 minutes dans le cathéter. Il a réussi à vider plus d’un litre d’urine, ce qui a permis au patient de tenir jusqu’à l’atterrissage à New York, cinq heures plus tard, où il a été hospitalisé.

«Sauver les gens est le devoir fondamental d'un médecin, a-t-il déclaré après l'incident, selon l’article sur WeChat. Nous n'avions vraiment aucune autre solution, et je n'ai pas beaucoup réfléchi. Je voulais juste l'aider à se libérer de l'urine coincée dans sa vessie.»