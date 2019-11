La magie de Noël grâce aux ambulanciers

En attente d’un cœur depuis 18 mois, la petite Charlie a tout de même pu profiter de la magie des Fêtes et assister au défilé du père Noël samedi à Montréal grâce aux bons soins de deux ambulanciers.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« C’est sa première parade de Noël à vie. Ça fait une semaine que je la crinque en lui en parlant de ça. Elle avait tellement hâte, raconte sa maman, Enya Sérandour-Barrette. Avant, les sorties étaient beaucoup plus rares. Maintenant, on s’en permet un peu plus. »

La petite fille de 3 ans et demi a la moitié gauche du cœur atrophiée, résultat d’une cardiopathie congénitale.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Elle attendait avec impatience dans le hall du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine le duo d’ambulanciers chargés de l’amener à la procession de chars allégoriques sur le boulevard René-Lévesque. Les paramédicaux Lyne Richer et Éric D’Agostino – accompagné de son fils Dominic – avaient d’ailleurs soigneusement décoré leur véhicule pour l’occasion.

« Le but, c’est que ça n’ait pas l’air d’une ambulance et qu’elle vive une belle expérience, qu’elle puisse aller là-bas comme une enfant comme les autres », a affirmé l’ambulancière ayant 31 ans d’expérience.

« On fait ça pour la réaction des enfants. C’est tellement beau. Je le fais aussi pour mon fils, qui est atteint de diabète de type 1, pour le sensibiliser qu’il y a des jeunes qui l’ont plus dur que lui », a renchéri son collègue, paramédic depuis 30 ans.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Une lettre pour le père Noël

Après avoir fait le grand bonheur de la fillette en lui remettant une peluche d’Olaf du film La Reine des neiges, ils se sont assurés qu’elle était bien attachée à la civière, aux allures d’un chariot du père Noël.

Le groupe s’est mis en route avec une mission : porter la lettre de souhaits de Charlie au fameux homme barbu. Dans cette dernière figurent une voiture électrique assez grosse pour qu’elle puisse y prendre place, une poupée et des animaux.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Elle a tellement travaillé sur sa lettre. C’était vraiment important de ne pas l’oublier », rigole sa maman, même si le plus beau cadeau serait un nouveau cœur pour sa fille.

14 ambulances

Un cortège d’ambulances a circulé devant les milliers de personnes rassemblées pour l’événement, puisque tout comme la petite Charlie, une cinquantaine d’enfants malades de Montréal ont pu assister au défilé accompagnés de leur famille, grâce à Urgences-santé et à une armée de bénévoles.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La fillette en a profité pour saluer la foule à de nombreuses reprises, en glissant sa petite main hors du véhicule d’urgence.

Mais le moment marquant pour Charlie a été l’arrivée du père Noël, qui a pris la peine de débarquer de son carrosse pour venir la saluer.

En tout, 14 ambulances, deux autobus adaptés et quatre autocars ont été déployés par Urgences-santé pour aller les chercher dans les différents hôpitaux de la métropole.