La maison de la semaine: plein air et cocooning

Le long de la route bordée d’arbres enneigés menant à notre maison de la semaine suggérée par l’Équipe Marc Bonenfant, on élabore toutes sortes de scénarios. Ceux-ci ont tous le même objectif: profiter au maximum de la situation privilégiée de cette propriété de Vermont-sur-le-Lac et de sa chaleur rappelant combien il fait bon d’être chez-soi, à la montagne.

Suivant le chemin des Chanterelles jusqu’à son sommet, où nous attend un paisible rond-point adossé à la forêt, on imagine une scène du film La guerre des tuques, au moment où les enfants se rassemblent pour aller s’amuser dans la neige. Passant d’un terrain à un autre, s’aventurant dans le bois, sillonnant les sentiers, leurs parents les savent en sécurité dans ce quartier tranquille. Le terrain de notre maison de la semaine est d’ailleurs assez grand pour y accueillir un immense fort!

Photo Courtoisie David Frenette/ Équipe Marc Bonenfant

Pour une escapade en famille et entre amis, il est possible d’atteindre la Station touristique Stoneham en empruntant un sentier. Il suffit de chausser des raquettes ou d’enfourcher une motoneige, sans oublier d’apporter ses skis pour dévaler la montagne à l’arrivée. Ça, c’est du sport!

Photo Courtoisie David Frenette/ Équipe Marc Bonenfant

À la fin de la journée, c’est attiré par la chaleur du feu de foyer et du chocolat chaud qui les attend à la maison, que tout le monde rentre à la maison! Le hall d’entrée spacieux et sa garde-robe walk-in qui l’est tout autant, permettent d’accueillir tout le monde sans gêne et de ranger les vêtements et équipements pour que rien ne traîne. Les motoneiges trouvent même leur place dans le garage simple, chauffé et attaché à la maison.

Si les vêtements nécessitent un petit tour dans la sécheuse, celle-ci prend place dans la salle d’eau qui sert aussi de salle de lavage, prévue pour y réaliser la corvée de pliage et offrant beaucoup de rangement, à deux pas du hall d’entrée.

Cocooning mérité

Maintenant bien au chaud, un petit arrêt à la cuisine s’impose, avant d’aller se reposer au salon, devant le foyer au bois surdimensionné encastré dans un magnifique mur de pierre. Autour de l’immense îlot couvert d’un comptoir en quartz (environ 11 1/2 pi X 3 1/2 pi), petits et grands attendent leur lait au chocolat ou leur vin épicé qui chauffe sur la plaque à induction, sous la magnifique hotte cheminée. Bien assis, ils peuvent encore admirer le paysage enneigé par le deux grandes fenêtres tournées vers la cour.

Photo Courtoisie David Frenette/ Équipe Marc Bonenfant

Le plafond du rez-chaussée mesure 9 pieds et les armoires imitant un bois exotique l’atteignent, offrant un maximum de rangement. Pour sa part, le comptoir multiplie l’espace de travail, afin que plusieurs personnes puissent mettre la main à la pâte. Lavabo double sous-plan, robinet de style industriel, four encastré, espace cellier, desserte... Tout a été prévu!

Plus tard, la gigantesque table de la salle à manger, qui peut accueillir une douzaine de personnes, rassemblera les sportifs affamés après avoir passé une journée en plein air. Entre le mur de pierre qui cache la réserve de bois de chauffage et la porte-fenêtre triple menant sur la terrasse couverte et au spa, la scène sera inoubliable.

Photo Courtoisie David Frenette/ Équipe Marc Bonenfant

Suivant le plancher de chêne brossé, les invités se rendront ensuite au salon pour terminer la soirée. Tout près, un espace boudoir pourrait se voir attribuer d’autres fonctions, comme une petite salle de jeux ou un bureau familial.

Repos à l’étage

Au sommet de l’escalier de bois et en métal ouvert, soutenu par un limon central, sont rassemblées trois chambres. Celles des enfants prennent place du côté de la cour, profitant d’une vue qui nourrira certainement de beaux rêves.

Photo Courtoisie David Frenette/ Équipe Marc Bonenfant

Les pieds bien au chaud sur le plancher de bois, les parents rejoignent la chambre principale en façade. Immense et dotée d’une garde-robe triple bien organisée, elle possède un accès privé à la salle de bain familiale. La douche en verre et en céramique, ainsi que la baignoire podium, offrent plusieurs possibilités de se jeter à l’eau pour relaxer ou mieux s’éveiller! Quant aux trois miroirs qui camouflent beaucoup de rangement, ils permettent de réunir toute la famille devant la vanité dotée de deux lavabos. Pas de chicane lors des matins pressés...

Photo Courtoisie David Frenette/ Équipe Marc Bonenfant

Sous-sol à personnaliser

Le sous-sol est presque terminé, nécessitant quelques travaux pour le finaliser, le personnaliser et l’aménager. Il compte une salle familiale éclairée par la lumière naturelle traversant une grande fenêtre, une chambre, une salle mécanique, du rangement, une salle de bain qui possède déjà les bruts de plomberie, ainsi qu’une garde-robe près de la porte menant au garage.