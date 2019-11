L’amour, ça se cultive

Je suis en couple depuis 15 ans. Nous avons deux enfants au primaire, dont un avec un TDAH, ce qui nous complique un peu la vie. Nous avons traversé des hauts et des bas dans notre parcours, mais nous avons toujours fini par nous en sortir sans trop de blessures permanentes.

Notre vie est réglée au quart de tour vu que nous avons des emplois prenants, et qu’avec l’école des enfants et leurs activités (sportives pour mon gars et culturelles pour ma fille), ça ne laisse pas beaucoup de temps pour les loisirs. On est presque tout le temps à la course et on a peu de temps pour l’intimité.

J’en arrive à l’objet principal de ma lettre. Mon mari et moi avions une vie sexuelle satisfaisante, mais peu à peu, avec la naissance des enfants, le stress du travail et les soucis causés par notre fils, dont le trouble neurologique a mis du temps à être diagnostiqué, elle s’est réduite considérablement. Et depuis environ trois ou quatre ans, elle est presque famélique : la fatigue s’étant installée, mon mari, qui travaille très tôt le matin, se couche de plus en plus tôt le soir, bien avant moi qui suis une couche-tard.

Résultat : on fait l’amour au maximum une fois tous les trois mois, et ça commence à me manquer sérieusement. Ça joue sur mon caractère, et je pète ma coche pour un rien. Samedi passé, il m’a dit qu’il en avait assez de voir ma face de beu, et que si j’avais l’intention de rester comme ça toute la journée, il allait aller faire un tour avec les enfants, se divertir avec eux et me donner la chance de revenir à de meilleurs sentiments.

Ça m’a figée de voir qu’il était sensible à mon humeur, mais qu’il était incapable de faire un lien avec ce qui me manque véritablement. Il a passé le reste de la journée à marcher sur des œufs pour ne pas me brusquer, mais il est quand même allé se coucher à 9 heures, se disant incapable de rester debout pour voir la fin du film qu’on regardait ensemble. Je ne sais plus quoi faire pour qu’il comprenne que je suis en manque de lui. Va-t-il falloir que je le menace de partir pour qu’il comprenne ?

Anonyme

Vous me semblez être dans la pensée magique qui veut que la sexualité soit quelque chose qui va de soi dans le couple. Qui devrait fonctionner en pesant sur un bouton comme par enchantement et dont on comprend les codes de l’un et l’autre sexe sans qu’une parole soit prononcée. Alors qu’au contraire, le désir amoureux est quelque chose de fluctuant qui doit être cultivé pour rester vivant et stimulant.

La façon dont vous décrivez l’attitude qu’a votre mari dans un moment de crise indique qu’il a une certaine sensibilité pour vous décoder. Mais imaginer qu’il puisse décoder votre manque sexuel de façon automatique, c’est beaucoup lui demander. On ne vous a jamais dit que la parole était le meilleur moyen de se faire entendre et surtout de se faire comprendre ?

Il faut arrêter de vous contenter de regarder passer la parade de votre vie amoureuse et de vous en désoler. Oubliez la position de spectateur pour devenir acteur de votre existence et vous mettre ainsi en mode solution. Au lieu de menacer de partir, pourquoi ne pas opter pour un repas-causerie au restaurant un jour de congé ? Qui vous dit que ce qui vous manque ne manque pas aussi à votre mari ?

Pour garder la flamme allumée dans un couple, ça demande des efforts et des ajustements. Il est toujours dangereux de se contenter de se laisser porter sur la vague du bonheur sans donner quelques coups de rames de temps en temps. Ne ratez pas une si belle occasion de faire le point à deux, au lieu de penser à casser la baraque.