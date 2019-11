Le débat sur l'avortement repart de plus belle en Argentine

Après avoir monopolisé l’attention en 2018, les foulards verts des pro-choix en Argentine sont à nouveau de sortie dans ce pays catholique où le débat repart de plus belle avant l’arrivée au pouvoir d’Alberto Fernandez, le président élu de centre gauche qui a promis de soutenir cette loi.

C’est M. Fernandez lui-même qui a remis ce sujet hautement sensible sur le devant de la scène. « Je suis engagé en faveur de la dépénalisation de l’avortement (...) il va y avoir un projet de loi envoyé (au Parlement) par le président », a annoncé dans un entretien le président élu qui doit prendre ses fonctions le 10 décembre.

A cette occasion, il a posé avec les militants pro-avortement et leurs foulards verts. Un signe clair de soutien, selon eux.

« Je pense qu’il faut dépénaliser et légaliser, mais pour cela il faut procéder par étapes: peut-être qu’il faudrait d’abord songer à la dépénalisation et ensuite à la légalisation. On ne peut pas se battre sur tous les fronts car, en face, il y a des forces très puissantes », prévient-elle.