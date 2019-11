Le sous-sol: un refuge pour les adultes!

Oubliez la salle familiale avec les jouets qui trainent partout: on aménage le sous-sol idéal... pour adultes seulement!

La pièce maîtresse du sous-sol demeure inévitablement le cinéma maison qui est toujours aussi populaire auprès des cinéphiles casaniers! «Certains investissent 25 000$ à 30 000$ pour leur installation», souligne Stéphane Blais, entrepreneur et propriétaire de l’entreprise Projet Réno Concept. Avec un écran géant, des panneaux acoustiques et un système de son ultra performant, vous pourrez aisément recréer l’ambiance du cinéma dans le confort douillet de votre maison... N’oubliez pas le plat de pop corn!

Plafond noir et sans fenêtre

Pour mieux maximiser votre salle de projection privée, M. Blais propose d’installer un plafond suspendu noir: «De cette façon, vous pourrez complètement vivre l’expérience du cinéma à la maison.» De plus, comme il ne s’agit pas d’une chambre à coucher, il n’est pas obligatoire d’avoir une fenêtre dans cette pièce: «Vous aurez davantage de noirceur et une meilleure ambiance», signale Pascalina Allaire, designer d’intérieur et propriétaire de Yuga Atelier. Si jamais, il y a déjà une petite fenêtre, choisissez des rideaux opaques et longs de préférence. «La longueur vient ainsi créer un effet cocooning encore plus confortable», dit-elle. Optez aussi pour un éclairage suspendu très subtil plutôt qu’une lumière encastrée qui serait trop vive et lumineuse.

Gros divan moelleux!

Pensez à votre confort et à celui de vos invités en investissant dans un bon divan large et douillet. Pour le look, Mme Allaire précise que le velours est très en vogue en ce moment. «On est moins dans les gris, mais davantage dans les taupes, les beiges et les grèges.» Idéalement, on dépose le divan ou le sectionnel directement au sol, sans les pattes. Il sera alors plus massif et plus bas. «Pour un cinéma maison, les pattes font plus chic, alors on les enlève pour que ce soit le plus convivial possible», suggère-t-elle.

Photo Pixabay

Salle de bain

La salle de bain est une pièce incontournable au sous-sol. Elle vaut la peine d’être bien aménagée en y mettant notamment la laveuse, la sécheuse, ainsi qu’une grande douche en céramique dont la dimension peut être de 30 ou 32 pouces par 60 pouces. «On choisit une bonne base en acrylique directement sur le béton avec des verres de qualité et une excellente robinetterie», explique M. Blais. Le système de plomberie derrière la céramique de la douche doit être impeccable.

Pour une maison à un étage, Mme Allaire mettrait toujours la laveuse et la sécheuse au sous-sol: «On gagne de l’espace en haut et on n’entend pas les machines qui font toujours du bruit et du mouvement.» Si votre maison est construite sur deux étages, installez idéalement une chute à linge pour envoyer directement les vêtements sales en bas. Vous économiserez quelques allers-retours!

Panneaux séparateurs

Au sous-sol, on ferme certaines pièces, comme la salle de bain et le cinéma maison entre des murs de gypse, mais on essaie en général de laisser tout le reste ouvert. On évite ainsi de cloisonner cet endroit et de rendre l’espace exigu et étouffant. «En mettant un système de rails au plafond, on vient poser des panneaux séparateurs en tissu», indique Mme Allaire. Cette séparation, moins massive et donc plus fluide, vous permet d’aménager différents coins dédiés par exemple à la lecture ou à votre bureau de travail. Un bon fauteuil avec un bel éclairage vous offrira la possibilité de lire en toute tranquillité. Derrière le panneau, vous retrouverez votre ordinateur...

Un bar moins tape-à-l’œil

Comptoir massif, miroir étincelant, tabourets en cuir, bouteilles alignées le long des étagères...: oubliez ce style tape-à-l’œil! Le bar, si vous souhaitez en installez un, est beaucoup plus discret et sobre... «Il est dissimulé dans des armoires encastrées. Pour un effet minimaliste, on ouvre le bar au besoin», confie Mme Allaire. Ceci dit, amusez-vous à créer votre propre style!

Il vous reste assez d’espace pour une chambre d’amis? Un lit double, une commode et des rideaux aux fenêtres feront l’affaire: «On ne met pas tout notre budget dans cette pièce», prévient Mme Allaire. Par contre, il est essentiel d’avoir un lieu fermé pour le rangement. Vous avez besoin de place pour mettre vos accessoires de sport et vos valises. Si elles sont bien rangées, vous saurez facilement retrouver vos décorations de Noël!