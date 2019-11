Le week-end culturel de Mélanie Couture

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le dernier roman de Francine Ruel, Anna et l’enfant vieillard inspiré de son histoire et celle de son fils itinérant. Dès le départ, les premières phrases sont percutantes. Anna, c’est cette mère qui n’arrive pas à faire le deuil de son fils vivant, égaré dans la drogue et qui vit dans la rue. C’est une descente aux enfers inimaginables. On y retrouve des moments plus durs pour un cœur de mère, mais c’est surtout touchant. C’est très courageux pour l’auteure d’avoir écrit sur son histoire, car c’est très facile d’être jugé en tant que mère. Je tenais à le lire sachant qu’une mère peut difficilement arriver à briser le lien avec son propre fils. Toute la souffrance de l’humain m’intéresse beaucoup et je n’aurais jamais pensé à faire le deuil d’un enfant vivant. Cela doit être affreux, au niveau des sentiments, de voir son enfant dépérir.

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Photo courtoisie

J’ai très hâte de voir le film, Maléfique : Le Pouvoir du Mal du réalisateur Joachim Rønning mettant en vedette Angelina Jolie. C’est un gros, blockbuster. Je déteste les contes de Disney de mon enfance, où l’on retrouvait une princesse qui devait être sauvée. Lorsque j’ai vu le premier film, Maléfique, j’ai trouvé qu’il y avait un style plus féministe, plus intéressant. En plus, l’actrice Michelle Pfeiffer fait partie de la distribution, elle qui a été mise de côté, ces dernières années, en raison de son âge. J’aime bien voir l’univers des princesses de Disney quelque peu salies par la noirceur.

Quelle est la galerie qui suscite votre intérêt ?

Photo courtoisie

Celle de l’artiste-peintre, Guilbo qui a maintenant sa galerie d’art dans le Vieux-Terrebonne depuis le printemps dernier. Une trentaine d’œuvres y sont exposées en permanence. J’adore ses toiles ! Elles sont très grandes et ce sont de très gros plans souvent d’animaux. J’aime beaucoup ce qu’il fait.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie, LIT media

J’aime beaucoup regarder, Les Invisibles. Je me reconnais à travers cette relation gérant-artiste. On voit le revers de l’image qu’ils projettent habituellement. Même si c’est de la fiction, il y a tout de même un fond de vérité. Par ailleurs, je suis une grande amoureuse de la série, This is us (Notre vie). On s’attache très rapidement aux personnages. J’aime le traitement des émotions humaines. Au-delà du contenu, on réussit à aller chercher l’émotion que le personnage vit.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Photo courtoisie

J’aime la musique du groupe de musique Hip-hop, Random Recipe. Les arrangements musicaux sont superbes et les propos sont très féministes. Je viens de télécharger leur dernier album, Distractions que je savoure. Sinon, j’ai téléchargé le Best Of de Def Leppard que j’ai aussi vu en spectacle cet été au Centre Bell. C’est le groupe de mon adolescence que j’aimais écouter dans les années 80.

On suit Mélanie Couture