Les tests urinaires chez les nouveau-nés en déclin

Le dépistage se fait en deux temps. Un prélèvement sanguin est tout d’abord effectué au talon du bébé dans ses premiers jours de vie, à l’hôpital, puis un test d’urine est fait à la maison par le parent, trois semaines plus tard, et envoyé pour analyse par la poste.

C’est que le Québec est pratiquement la seule juridiction au monde à utiliser le dépistage néonatal urinaire. Qui plus est, cette technique présente des difficultés quant à la collecte et peut occasionner des diagnostics erronés liés à la concentration d’urine dans l’échantillon testé.

« La décision était prise au ministère de ne plus offrir ce dépistage-là », explique Michèle De Guise, directrice des services de santé à l’INESSS. L’organisme s’est donc penché sur la pertinence de dépister ces sept EIM par le sang, et ce, dans les premières heures de vie plutôt que dans les 21 jours suivant la naissance.

Dans un avis rendu public cet automne, l’INESSS recommande le transfert de deux maladies vers le test sanguin et l’abandon du dépistage des cinq autres. « On avait des préoccupations de performance, de temps opportun, de faux positif et de surdiagnostic », résume Mme De Guise.