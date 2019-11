Manger – Boire – Sortir – Découvrir

1) La Baie des fromages

Courtoisie

1715, rue Jean-Talon Est

Montréal

H2E 1T3

www.labaia.ca

Ouverte depuis 1973, la Baie des fromages est une véritable institution et pourtant, cette boutique est incroyablement discrète. C’est sûrement l’une des meilleures boutiques de produits italiens de Montréal. C’est aussi, selon moi, un des meilleurs secrets culinaires de Montréal. Les produits, particulièrement les charcuteries et les fromages, sont incroyables. Divin! Ils ont la meilleure mortadelle qu’il soit et aussi un fromage garni d’un saucisson fabuleux. Vous trouverez tout ce que l’Italie offre de meilleur, mais vous y retrouverez aussi une atmosphère particulièrement authentique. Bref, on est vraiment en Italie. Rien de l’extérieur ne laisse entrevoir ce que vous retrouverez à l’intérieur, une fois la porte passée, vous arrivez dans un environnement d’évasion de gourmandises de la grande botte, on est ailleurs, on est en voyage, c’est impressionnant, une visite s’impose. Les jambons, fromages et saucissons pendus au plafond, des produits dans tous les recoins, les huiles d’olives, les pâtes, les vrais vinaigres balsamiques de Modène, le Prosciutto authentique et certifié, Parmigiano Reggiano de 36 mois qui fond en bouche. Sans oublier la véritable Mozzarella di Bufala... Si vos invités aiment l’Italie, ils vont adorer vos achats à La Baie des fromages.

2) TimeOut Market Montréal

Courtoisie

Dans le Centre Eaton de Montréal

705 rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal

H3B 4G5

Téléphone : 514 370-3883

16 restaurants, trois bars, plus de 100 plats, des salés, des sucrés, 40 cocktails, une cuisine de démonstration.

TimeOut nous vient de Lisbon au Portugal et se développe depuis quelques années dans le monde entier. Boston, Chicago, Londres, Dubaï, Miami, New-York et maintenant à Montréal. Il est même entendu que le TimeOut Market de Montréal soit le plus beau et spectaculaire. Oui, encore une fois Montréal se positionne comme capitale Nord-Américaine de la gastronomie. Le concept est polyvalent, toutes les cuisines représentatives de Montréal et ses grands chefs vedettes y sont présents. Nous pouvons aussi mentionner que l’école de cuisine, pour des cours ou des événements corporatifs à Atelier & Saveurs, ajoute à la perception de concept global. Burger T. Le Chasse et pêche. Moleskin. Montréal Plaza Deli. Grumman 78. Le Red Tigre. Hof Sucré. Marusan... Même le populaire chef Laurent Godbout occupe pour 6 mois la cuisine de démonstration centrale avec son restaurant PopUp situé au cœur du concept TimeOut Market Montréal. Ajoutez à cela bar et musique énergique, vous avez, dans ce nouveau lieu spectaculaire, une occasion pour manger et boire heureux à Montréal.

3) GOKUDO

Courtoisie

630 RUE CATHCART

MONTRÉAL

H3B 1L9

Téléphone : 514 375-3715

Oh là là, je vous présente un très gros coup de cœur. Le lieu en premier, vous entrez dans un tout petit local, un minuscule restaurant japonais avec un petit comptoir cuisine, deux tables sur le coté et c’est tout. Puis au fond du restaurant lilliputien, un grand rideau noir. Vous l’ouvrez et vous découvrez le bar caché Gokudo. Un speakeasy dans la grande tradition, mais Japonais dans tous les pores de la peau, tatouages Yakuza compris. Plusieurs petits espaces, un bar bien fourni en très bons flacons. Japonais, car les cocktails autant que la nourriture, sont saveurs du Soleil Levant. Nous avons adoré. J’ajoute que la musique est aussi agréable que le reste. Un bon DJ, qui comprend que le happy music fait partie de l’expérience. Nous n’avions pas envie de quitter ce lieu tellement l’envie de chiller, oups de prendre son temps relax était agréable. Bravo, un de mes coups de cœur de l’année 2019.

4) Clos Jordanne, la bonne nouvelle vinicole de l’année au Canada.

Courtoisie

https://leclosjordanne.com/home.html

Pour les amateurs, Clos Jordanne, évidemment ça vous dit quelque chose et c’est une véritable référence dans le monde du vin au Canada.

Pour votre information, le vignoble de la péninsule du Niagara, Clos Jordanne a été en dormance pendant plusieurs années et renaît aujourd’hui avec deux cuvées uniquement, sous la baguette du chef de cave et maitre de chai, œnologue de grande réputation Thomas Bachelder. Les deux cuvées que j’ai dégustées il y a quelques semaines m’ont vraiment rassuré par la qualité présentée du millésime 2017, disponible à la SAQ le 23 novembre prochain au coût de 45 $ pour le Chardonnay et 45 $ pour le Pinot Noir. Pour la petite histoire, précédemment, les grandes cuvées étaient proposées à 75$. La grande et unique cuvée du Clos Jordanne sera dorénavant à 45 $, une baisse de 30 $, c’est assez incroyable et rassurez-vous, la qualité est la même et même encore plus aboutie selon moi. La bonne nouvelle dans l’univers du vin Canadien en 2019.

5) Rose-Marie, Nouveau restaurant à découvrir

Courtoisie

Entrée sur Maisonneuve,

1550, rue Fullum

Montréal

H2K 3M4

Tél : 514 524-4442

Un nouveau restaurant prometteur vient d’ouvrir ses portes. Un autre me direz-vous. Oui en effet, un autre, mais je ne serai jamais blasé lorsque la qualité est au rendez-vous.

Le jeune chef propose une carte et menu aux saveurs de l’Italie avec des petites incursions en France et au Québec. Mousse de foie de volaille, pain grillé et sel de Maldon. Arancini, fromage Fontina, pois et menthe. Ricotta fouettée, miel de fleurs sauvages sur pain campagnard. Courge Delicata de la Ferme Châteaubar, raisins marinés, mascarpone au romarin, noix de pin. Cavatelli, champignons sauvages, beurre noisette, Pecorino Romano. Gnocchis de ricotta, beurre blanc à la sauge, noisettes, moût de raisin. On devine vite, au fur et à mesure que les assiettes arrivent, que le chef est un passionné. Je voudrais aussi souligner la gentillesse de l’accueil, la qualité du service très professionnel. Mention spéciale pour les vins proposés. Rien de convenu, au contraire, on est avec une carte de vins italiens d’importation privée, des découvertes vraiment bien choisies que la propriétaire se fait un bonheur de vous expliquer. Une belle découverte.

6) Et le gagnant est : Le restaurant La Cuisine

Courtoisie

387, rue Racine E

Chicoutimi

G7H 1S8

Lors du gala de L’ARQ le 20 novembre dernier, l’Association des Restaurateurs du Québec, Aliments du Québec ont remis le prix 2019 soulignant l'excellence d'un établissement dans la mise en valeur des produits d'ici, au restaurant La Cuisine à Chicoutimi. Il y avait initialement vingt-trois candidatures, trois finalistes et une mention spéciale à la Cage aux Sports afin de souligner les changements importants effectués par La Cage – Brasserie sportive au cours des dernières années pour favoriser un approvisionnement en ingrédients québécois. Les autres finalistes étaient le restaurant O’Thym à Montréal, pour les solutions ingénieuses mises en place afin d’utiliser les produits du Québec tout au long de l’année. Aussi, situé dans la région du Bas-Saint-Laurent, le restaurant Côté Est, s’est démarqué quant à lui pour ses mises en valeur des produits des producteurs de sa région.

Bravo au chef David Janelle (La Cuisine) et Anaïs Coulombe-Carrier (La Cuisine) pour ce prix.

Pour informations : https://alimentsduquebecaumenu.com/2019/11/11/devenez-le-restaurant-aq-au-menu-de-lannee/

7) Les fromages...

Courtoisie

L’art de choisir, de présenter et de déguster!

Par Yannick Achin marchand fromager.

Ce livre est carrément un bijou. Une bible informative incroyablement pratique sur l’univers du fromage. Tout savoir, sans jamais être intimidé par les propos. C’est le livre pour les amoureux de fromages. Avec les fêtes de Noël qui arrivent à grands pas, voilà un cadeau à faire, mais pour être bien sincères, les amateurs de fromages devraient aussi se l’offrir pour eux, si je puis dire.

Les photos sont spectaculaires, on salive carrément à chacune d’elles. Yannick exprime bien le métier de marchand fromager affineur, le travail n’est pas juste de couper judicieusement le fromage reçu des artisans fromagers ou des producteurs, mais bien de porter celui-ci à son apothéose afin que moi, vous, nous, puissions le déguster dans les meilleures conditions possibles. C’est un ouvrage majeur et il va marquer l’histoire de l’édition... fromagère.

59,95 $ aux éditions Marcel Broquet, 271 pages

8) Bienvenue à la nouvelle Boulangerie Jarry

Courtoisie

380, rue Jarry Est,

Montréal, Québec

H2P 1T9

Tél : 514 644-3133

Une nouvelle boulangerie artisanale s’installe dans Villeray, Dominique Gauvrit, boulanger d’expérience et ancien propriétaire de deux succursales Première Moisson, ouvre les portes de sa propre boulangerie artisanale. Située à l’intersection des rues Saint-Denis et Jarry, la Boulangerie Jarry est un lieu de rencontres et de partage. Un magnifique moulin à farine, pièce maîtresse de la boulangerie, a été installé dans une pièce vitrée tempérée afin que les clients et les passants puissent l’admirer et assister au processus de transformation du grain. Il faut dire que Dominique a toujours voulu utiliser les ingrédients de grande qualité, soucieux d’un artisanat respectueux de l’environnement et du bonheur gustatif des clients. Le grain provient d’un moulin à farine de Baie Saint-Paul qui cultive le grain sans agents chimiques dans le plus grand respect de la terre. La nouvelle boulangerie installée dans une ancienne banque dispose d’une quarantaine de places assises pour manger sur place. Le décor est à la fois rustique et chaleureux. Évidemment, connaissant bien Dominique le boulanger, tout ce qu’il propose, que ce soit pains et viennoiseries, est digne de mention, mais vous pourrez aussi vous sustenter avec des petits plats salés et quelques belles pâtisseries.

9) Le Gin Betchwan, la Côte-Nord en bouteille.

Courtoisie

Distillerie Puyjalon

44,75 $ à la SAQ.

Mis en marché au printemps 2019, voilà un Gin Premium du Québec fort intéressant.

BETCHEWAN ou BETCHOUANE, veut dire « détroit où le courant est fort dans les deux directions » était le nom d’un village abandonné en 1890. Situé face à l’Île à-la-Chasse où le comte Henry de Puyjalon fut enterré en 1905. Ce naturaliste français a inspiré ce gin nordique et côtier élaboré avec distinction dans la première distillerie de la Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent. Le gin Betchwan contient 13 aromates dont 8 proviennent de la Côte-Nord : Genévrier nord-côtier, poivre des dunes, myrique baumier, thé du Labrador, livèche écossaise, chaga séché, airelle vigne d’Ida et chicoutai, définissent ce gin aux mille et un parfums. Beaucoup de complexité, beaucoup de finesse, gagnant de la médaille d’argent à la World Spirit compétition de San Francisco, mon petit doigt me dit qu’il y aura beaucoup d’autres médailles dans les mois et années à venir. Aussi, une vodka du nom Eskimo, de la même distillerie, est disponible dans les SAQ et un projet de whisky est en préparation. Bravo.