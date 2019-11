Métier de l’immobilier: contremaître, un leader sur le chantier

Si tous les ouvriers d’un chantier étaient laissés à eux-mêmes, ils se retrouveraient très certainement au cœur d’un fouillis. Heureusement, le contremaître est là pour y mettre un peu d’ordre.

On peut décrire le contremaître de chantier comme étant un chef d’équipe qui supervise, coordonne et dirige le travail des autres employés sur le site de construction. Mais ne devient pas contremaître qui veut!

Plusieurs formations possibles

En plus de la formation suivie dans son propre corps de métier, le futur contremaître de chantier doit posséder de nombreuses années d’expérience dans son domaine d’activité. Les normes d’admissibilité de la Commission de la construction du Québec (CCQ) varient selon le nombre d’heures d’apprentissage du métier et le nombre d’heures travaillées. Par exemple, pour un métier dont l’apprentissage requiert 4 000 heures ou moins, le candidat doit avoir travaillé et déclaré 4 000 heures à la CCQ à titre de compagnon dans son métier et/ou sa spécialité de métier. Le nombre d’heures travaillées exigées peut même s’élever à 10 000 heures si l’apprentissage a nécessité 6 000 heures ou plus.

La personne qui souhaite devenir contremaître de chantier peut parfaire ses connaissances en suivant des cours de gestion, ou encore la formation de surintendant entérinée par la CCQ.

Photo Can Stock Photo / ALotOfPeople

Les aptitudes d’un bon contremaître

Pour exercer le métier de contremaître de chantier, plusieurs aptitudes et connaissances sont essentielles. Ainsi, un bon contremaître se doit d’être un leader et un expert en résolution de problèmes. Quant à la communication, elle n’a pas de secret pour lui, car il discute constamment avec les clients, les ouvriers et les fournisseurs. Il doit donc être capable d’établir facilement des relations interpersonnelles avec tous les intervenants du projet.

Au-delà des qualités humaines, il doit connaître les codes, les lois et les règlements du bâtiment. De plus, la sécurité doit toujours trôner au centre de ses priorités. Il doit également avoir des connaissances en géotechnique et en structure du bâtiment, en mécanique du bâtiment et en électricité, de même qu’en enveloppe du bâtiment et en finition intérieure du bâtiment. Il est un as de la planification, de l’ordonnancement des travaux et des échéanciers. Il sait répartir la tâche de travail à la bonne personne pour qu’elle soit réalisée dans les délais requis. C’est également le contremaître qui effectue l’aménagement du chantier et l’implantation de l’ouvrage. Comme il est en charge et qu’il supervise les opérations, il doit être minutieux pour être en mesure de reconnaître toute irrégularité qui passerait sur sa route!